La UE inicia una investigación contra TikTok Lite

La Unión Europea anunció este lunes que estaba investigando TikTok Lite. La versión simplificada de la red social, disponible únicamente en España y en Francia, levantó la preocupación de la Comisión Europea por ofrecer una remuneración económica por visualizar contenido.

Hemos abierto un segundo procedimiento formal contra TikTok. Nos preocupa que TikTok no haya evaluado los riesgos que conlleva su "Programa de Tareas y Recompensas", y consideramos que existen riesgos de daños graves para la salud mental de los usuarios.

