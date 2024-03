La UE anuncia investigación a Apple, Google y Meta por violar sus normas de competencia

(AFP) La Comisión Europea, brazo ejecutivo de la UE, anunció este lunes la apertura de una investigación contra los gigantes tecnológicos Apple, Alphabet (Google) y Meta (Facebook, Instagram), por presunta vulneración de las normas de competencia.

En un comunicado, la Comisión manifestó su sospecha de que los tres gigantes no han adoptado las medidas necesarias para adaptarse de forma efectiva a la nueva Ley de Mercados Digitales (LMD), que regula las operaciones de esas plataformas.

Hoy hemos abierto cinco investigaciones por incumplimiento de la Ley de Mercados Digitales. Se trata de: las normas de dirección de Alphabet en Google Play; Alphabet se autorreferencia en la Búsqueda de Google; reglas de Apple sobre la dirección en la App Store; la pantalla de elección de Safari por parte de Apple; Meta emplea el 'modelo de pago o consentimiento'.

It concerns: 🔹Alphabet’s rules on steering in Google Play 🔹Alphabet’s self-preferencing on Google Search 🔹Apple’s rules on steering in the App Store 🔹Apple's choice screen for Safari… pic.twitter.com/kiZ7sLQa8B

Desde el 7 de marzo, seis grandes empresas -Alphabet, Amazon, Apple, Bytedance (TikTok), Meta y Microsoft- pasaron a ser consideradas "guardianas de acceso" (gatekeepers) y deben adoptar medidas especiales de adaptación a la LMD.

Sin embargo, el comisario europeo de Mercado Interno, Thierry Breton, dijo este lunes que "no estamos convencidos de que las soluciones de Alphabet, Apple y Meta respetan sus obligaciones con un espacio digital más justo para los ciudadanos y las empresas de Europa".

The #DMA has been in place for 18 days and we’ve witnessed more change from Big Tech than in the past 10 years.

But we want to make sure everything is done by the book 🇪🇺

Opening cases today against:

🔹Alphabet

🔹Apple

🔹Metahttps://t.co/qJ1QJO0zwO pic.twitter.com/dEfnyACJ0V

