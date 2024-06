Trump recauda $12 millones en un acto en San Francisco

La visita de Donald Trump a San Francisco fue sumamente rentable para el candidato republicano de facto a la Casa Blanca. En lo económico, porque el acto, organizado con ayuda del senador J.D. Vance, consiguió recaudar más de 12 millones de dólares en un santuario demócrata californiano, pero, además, por la cantidad de personas relevantes del mundo de la tecnología, el capital riesgo y las criptomonedas que consiguió reunir en una plaza progresista. Su presencia provocó algunos altercados entre sus partidarios y detractores que se acercaron al lugar para increparlo.

Why I’m Backing President Trump

As many press accounts have reported, I’m hosting a fundraising event for President Donald J. Trump at my home in San Francisco this evening.

Over the last couple of years, I have hosted events for presidential candidates Ron DeSantis, Vivek…

— David Sacks (@DavidSacks) June 7, 2024