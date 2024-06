A diferencia de las elecciones presidenciales del 2020, cuando Donald Trump criticó y mucho el voto temprano y el voto por correo, el republicano parece estar adoptando otra postura en su intento de volver a la Casa Blanca, asegurando que el GOP debe utilizar "todas las herramientas apropiadas para vencer a los demócratas".

La campaña de Trump y el Comité Nacional Republicano (RNC) tienen muy en claro la importancia de este tipo de votación para los comicios de noviembre. Con esto en mente, anunciaron conjuntamente el lanzamiento de lo que llaman 'Swamp The Vote USA', para mejorar la percepción de los votantes republicanos.

Este programa, anunciado en las redes sociales, viene a reemplazar a 'Bank the Vote', una iniciativa similar implementada durante la gestión de Ronna McDaniel al frente del RNC.

🚨 The way to win is to Swamp Them with Votes!

Listen to President Trump -- go to https://t.co/ZQ8BJD3WyH to request your ballot or pledge to vote early in person today! pic.twitter.com/7nennq6380

— James Blair (@JamesBlairUSA) June 4, 2024