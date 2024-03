Tres trenes de Norfolk Southern descarrilan en Pennsylvania

Tres trenes de la compañía ferroviaria Norfolk Southern descarrilaron la mañana del sábado en Pennsylvania cerca de la ciudad de Bethlem, de acuerdo con las autoridades locales. Las mismas informaron que no hubo heridos.

"El accidente provocó un vertido de gasóleo al río Lehigh y se han desplegado barreras de contención", afirmó el Departamento de Policía de Lower Saucon en un comunicado, en el que también informó que uno de los vagones había derramado plástico de polipropileno.

Aunque la Policía aseguró que no hay evacuaciones en curso porque ninguno de los materiales vertidos es peligroso, pidió a los vecinos que "permanezcan fuera de la zona para que los primeros auxilios y el personal de Norfolk Southern puedan seguir evaluando y trabajando en el lugar". El condado reiteró el pedido en sus redes sociales:

Norfolk Southern confirmó que no hubo "informes de lesiones a los miembros de nuestra tripulación" y que tampoco "se detectaron materiales peligrosos en los vagones".

"Nuestros equipos y contratistas permanecerán en el lugar durante los próximos días para limpiar, y agradecemos la paciencia del público mientras trabajan de la forma más rápida, exhaustiva y segura posible", aseguró la empresa, que también prometió investigar el incidente.

UPDATE: There is no threat to the public, no hazardous material concerns from the railcars, and no reports of injuries to our crew members. We appreciate the quick, professional response by local emergency agencies.

Our crews and contractors will remain on-scene over the coming…

