Taylor Swift deslumbra durante la primera noche de 'The Eras Tour' en España

Taylor Swift ofreció el miércoles su primer concierto en España tras más de una década y ella era muy consciente de ello. Según anunció la propia artista al inicio de su actuación, el estadio del Santiago Bernabéu se llenó con más de 65.000 personas impacientes por ver el show que la artista ofrece en The Eras Tour, convirtiendo este espectáculo en el más multitudinario que ofrece una artista femenina en España y desbancando así a Beyoncé, que logró llenar con 53.000 personas el Estadi Olímpic Stadium de Barcelona en 2023.

Sold out con 65.000 personas en MADRID!!!!!!!!! 🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸 #MadridTSTheErasTour pic.twitter.com/M9UfR0Mtn5 — Taylor Swift España #MadridTSTheErasTour (@taylorswiftes_) May 30, 2024

La fiesta swiftie comenzó oficialmente pasadas las 7 de la tarde, aunque desde hacía horas había fans de la artista haciendo cola para entrar al estadio Santiago Bernabéu de Madrid. Pero el concierto no comenzaba hasta las 7 y a esa hora Hayley Williams y su banda Paramore entraron en al escenario con la intención de calentar motores e ir preparando a los asistentes antes de la llegada de la artista. La que será la última gira de este grupo musical está siendo todo un éxito y a pesar de que el público español no logró emocionar a Williams como sí lo hizo el público de Lisboa, fueron muchos los asistentes que corearon las canciones de Paramore y acompañaron a la banda en el que es su penúltimo concierto en España:

#MÚSICA | El público del estadio Santiago Bernabéu, expectante minutos antes del esperadísimo concierto de Taylor Swift en la capital española. 📹 @RRabagoS pic.twitter.com/UFTedmDzV8 — VOZ (@VozMediaUSA) May 29, 2024

Blake Lively, invitada sorpresa en el concierto en España

Quince minutos después de Paramore llegó el turno de Taylor Swift. Así, pasadas las 20.10 de la tarde, y entre los vítores del público, entró la estrella internacional. Tras interpretar su tema 'Miss Americana & the Heartbreak Prince', pronunció las que serían sus primeras palabras de la noche: "Hace 13 años que no veo una hermosa multitud española, pero estamos de vuelta. ¡Nunca más estaremos lejos tanto tiempo!", prometió ante unos asistentes entre los que se encontraban figuras conocidas como la cantante española Aitana, las hermanas Haim o el matrimonio de actores estadounidenses formado por Ryan Reynolds y Blake Lively:

#MUSICA | Ryan Reynolds y Blake Lively, entre los asistentes al concierto de Taylor Swift en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid. 📹@RRabagoS pic.twitter.com/JTtAqOKAcx — VOZ (@VozMediaUSA) May 29, 2024

🚨| HAIM attending tonight's show of Taylor Swift's 'The Eras Tour' in Madrid, Spain! #MadridTSTheErasTour pic.twitter.com/5tM4QVZLzu — The Eras Tour (@tswifterastour) May 29, 2024

Taylor Swift repasa sus 18 años de carrera musical

Ese fue el principio de un espectáculo medido hasta el último minuto en el que repasa sus 18 años de carrera musical, "una era cada vez", según afirmó la propia artista. Así, con una duración de tres horas y veinte minutos, Taylor Swift encandiló a su público interpretando hasta 45 temas, entre los que se encontraban algunos de sus éxitos más sonados como 'Cruel summer', 'Shake it off', '22' o 'Love story' y donde también hizo un guiño a la bandera española con uno de los looks que decidió lucir, tal y como remarcaron sus fans:

🚨| Taylor Swift wears a new "1989" outfit in the colors of the Spain flag 🇪🇸 #MadridTStheErasTour pic.twitter.com/KLxzLGSOJk — The Swift Society (@TheSwiftSociety) May 29, 2024

También sorprendió a sus fans con la elección de los temas sorpresa, la sección acústica del Eras Tour que comenzó con una interpretación a la guitarra de un mash-up de 'Sparks fly' y 'I can fix him (no really I can)':

🎥 I Full video of Sparks Fly x I Can Fix Him (No Really I Can) at #MadridTStheErasTour! #TaylorSwiftErasTourEspaña pic.twitter.com/PbQ3VPz3Us — Taylor Swift News (@DailyTSwiftNews) May 30, 2024

Tras esto llegó el momento del piano. Allí deleitó a los asistentes con un nuevo mix de dos canciones: 'I look in people's windows' y 'Snow on the beach', tema en el que participa la cantante Lana del Rey que, a pesar de estar en España, no pudo acompañar a la artista, tal y como Taylor Swift se encargó de anunciar:

Los asistentes españoles al Eras Tour, por su parte, no se quedaron atrás y lograron emocionar a la artista tras ovacionarla durante más de dos minutos y medio justo después de su actuación en 'Champagne problems'.

Además, lograron que la artista cambiase momentáneamente la letra de su tema 'Are you ready for it?' para que mencionase la ciudad en la que estaba actuando, Madrid. Ciudad que esta noche volverá a recibir a la artista justo antes de que Taylor Swift continúe con su gira en Lyon, donde actuará los próximos 2 y 3 de junio.