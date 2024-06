El Ejército libanés neutraliza a un atacante que abrió fuego en las inmediaciones de la embajada estadounidense en Beirut

La embajada de Estados Unidos en Beirut (Líbano) informó de un tiroteo que se produjo en las inmediaciones de su edifico este miércoles, confirmando que no se registró ningún muerto ni heridos. El equipo de seguridad de la diplomacia tuvo la colaboración de las Fuerzas de Seguridad Interna (ISF) y de las Fuerzas Armadas Libanesas (LAF) para evitar que la acción fuese a más.

An eyewitness video shows a gunman firing shots near the US Embassy in Lebanon’s Beirut. The Lebanese army said it fired back and injured the attacker who was then taken to hospital for treatment. #Beirut #Lebanon

"A las 8:34 a.m. hora local, se reportó fuego de armas pequeñas en las cercanías de la entrada de la embajada de los Estados Unidos. Gracias a la rápida reacción de las LAF, las ISF y nuestro equipo de seguridad de la Embajada, nuestras instalaciones y nuestro equipo están a salvo. Se están llevando a cabo investigaciones y estamos en estrecho contacto con las fuerzas del orden del país anfitrión", escribió la Embajada estadounidense en redes sociales.

At 8:34 a.m. local time, small arms fire was reported in the vicinity of the entrance to the U.S. Embassy. Thanks to the quick reaction of the LAF, ISF, and our Embassy security team, our facility and our team are safe. Investigations are underway and we are in close contact…

— U.S. Embassy Beirut (@usembassybeirut) June 5, 2024