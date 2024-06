Primarias en Nueva Jersey: un demócrata fuera del establishment local y un republicano “abiertamente gay” desafiarán el escaño de Bob Menéndez en el Senado

Fue una jornada electoral importante para Nueva Jersey tanto para los demócratas como para los republicanos.

Ante la candidatura independiente del experimentado senador Bob Menéndez, quien se encuentra en pleno juicio acusado de aceptar sobornos, obstruir a la Justicia y fungir como agente extranjero, las elecciones primarias para desafiar su escaño tomaron gran relevancia y dejaron como protagonistas al congresista demócrata Andy Kim; y al republicano Curtis Bashaw, un promotor hotelero de Cape May.

Ambos desafiarán en noviembre el escaño de Menéndez dándole interés a una carrera electoral que, si no fuera por la candidatura independiente del titular imputado por el Gobierno, sería un escaño azul más que seguro.

Y es que el escaño de Menéndez es profundamente demócrata. De acuerdo con Politico, Nueva Jersey no ha elegido un candidato republicano al Senado desde 1972.

Asimismo, tampoco ha votado en rojo en una elección presidencial desde 1988.

Sin embargo, en esta ocasión, el candidato republicano Bashaw tiene sus oportunidades.

Primero, Menéndez, aunque impopular en el estado, podría dividir a los demócratas y restarle votos al favorito Kim, un representante progresista que desafió al establishment político de Nueva Jersey y logró un hito estatal gracias a una demanda en los tribunales federales: terminar con la conocida “línea del condado”, es decir, un diseño en la boleta electoral que otorgaba un privilegio posicional a los candidatos respaldados por el partido estatal.

En este caso, Kim logró que se retire la “línea del condado”, afectando la carrera de la primera dama de Nueva Jersey, Tammy Murphy, quien había conseguido el respaldo de su partido, pero se candidató dos meses después que Kim y se vio en la obligación de abandonar la carrera ante el favoritismo del congresista demócrata.

Pero el triunfo de Kim no es seguro, porque debe hacer campaña contra Menéndez, ahora independiente; y contra un republicano moderado que venció por corto margen en las primarias a la candidata respaldada por el expresidente Donald Trump, Christine Serrano Glassner, alcaldesa de Mendham Borough.

Bashaw es una figura política probablemente única en su especie, ideal para competir por un escaño poderosamente demócrata como Nueva Jersey. En primer lugar, es un republicano moderado “outsider” que, a pesar de no recibir el apoyo de Trump, ha mostrado su apoyo al expresidente en distintas ocasiones, lo que no lo aleja de la base republicana.

Además, tiene una gran reputación como empresario en el estado y podría ser capaz de atraer al voto independiente moderado o progresista al ser una figura “abiertamente gay” en un mapa notablemente izquierdista.

Curtis Bashaw, a married gay Cape May hotelier, accepts victory in the GOP US Senate Primary from New Jersey.

“They said we couldn’t win against a very powerful endorsement but we did,” he said referring to Trump’s endorsement of his opponent, Christine Serrano Glassner. pic.twitter.com/dTpY0bVM3h

— Amy S. Rosenberg (@amysrosenberg) June 5, 2024