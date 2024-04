Planet Fitness contrata a una nueva CEO enfocada en DEI tras su caída en bolsa

Planet Fitness contrató a una nueva CEO enfocada en DEI (diversidad, equidad e inclusión) tras su caída en bolsa. Collen Keating asumirá el puesto el próximo 10 de junio en un intento de frenar la controversia que se desató con la política de vestuario transgénero en la cadena de gimnasios.

Colleen Keating ha sido nombrada nueva consejera delegada de @PlanetFitness. Como ex CEO de FirstKey Homes, Keating instituyó la formación obligatoria en inclusión para todos los empleados e implementó "la contratación a través de una lente DEI". También se comprometió a acatar el "CEO Action for Diversity & Inclusion pledge", que establece que debe inyectar varias políticas de DEI en su empresa, como la "formación sobre sesgos inconscientes." Parece que nada va a cambiar en Planet Fitness y que mantendrán todas sus políticas woke.

BREAKING: Colleen Keating has been appointed as the new CEO of @PlanetFitness.

As the former CEO of FirstKey Homes, Keating instituted mandatory inclusivity training for all employees and implemented "hiring through a DEI lens."

She also pledged to abide by the "CEO Action for… pic.twitter.com/p268NXYuv2

— Libs of TikTok (@libsoftiktok) April 17, 2024