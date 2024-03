Países Bajos: arrojan un "objeto en llamas" contra la embajada de Israel

Un atentado sacudió La Haya, Países Bajos, el jueves por la mañana cuando una persona arrojó un "objeto en llamas" contra la embajada de Israel, de acuerdo con declaraciones de la Policía recogidas por AFP.

No hubo heridos. Las autoridades detuvieron a un sospechoso y también incautaron una mochila encontrada en la zona.

"Es inaceptable que un ataque de este tipo pueda tener lugar en los Países Bajos", publicó el embajador israelí Modi Ephraim. "Esto demuestra las peligrosas consecuencias de la preocupante tendencia al aumento del odio y la incitación. Este odio no puede tolerarse".

This morning a burning object was thrown towards the Embassy of Israel in The Hague. The police have arrested a suspect.

It is unacceptable that such an attack can take place in the Netherlands. Fortunately, there were no injuries. We trust that the authorities take all… https://t.co/UO4Jm2km2P

— Modi Ephraim (@AmbModiEphraim) March 21, 2024