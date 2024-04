La conferencia del Conservadurismo Nacional informó de que la policía de Bruselas llegó al evento con una orden de cerrar NatCon. Las autoridades alegaron que la decisión se tomó para evitar disturbios públicos. Sin embargo, la conferencia insistió en que se trata de un evento pacífico.

Personas como el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, el líder francés, Eric Zemmour, y el ex primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, habían confirmado su participación en la conferencia.

Police have arrived at the venue with an order to shut NatCon down for creating a public disturbance.

The conference is extremely peaceful. There is absolutely no public disturbance. Guests, including esteemed scholars and elected leaders, are enjoying hearing civilized… pic.twitter.com/RaGWbQAohf

— National Conservatism (@NatConTalk) April 16, 2024