Ofensiva iraní en Israel: Alrededor de 50 cohetes son lanzados desde el Líbano para poner a prueba las defensas aéreas israelíes

Las defensas antimisiles de Israel se activaron este viernes después de que varias decenas de cohetes fueran lanzados contra su territorio desde el Líbano. De acuerdo con los reportes preliminares, se trata de entre 40 y 50 cohetes que fueron interceptados en su mayoría por los sistemas antimisiles Patriot y Cúpula de Hierro. Esta oleada de misiles podría ser el comienzo de las represalias prometidas por Irán a lo largo de los días anteriores.

El ataque de este viernes fue reclamada por las milicias del grupo chiita Hezbolá. Afectaron especialmente a la zona norte de Israel y a la Etzba HaGalil, zona fronteriza al oeste de los altos del Golán. De acuerdo con el corresponsal en Defensa de The Times of Israel, se trataron de cohetes soviéticos lanzados desde sistemas de armas de tipo Katyusha.

No se reportaron bajas tras el ataque, pero sí que puede significar el preludio a un ataque más importante en las próximas horas. La estrategia de los enemigos de Israel podría ser la de intentar de colapsar el sistema de defensa antimisiles israelí y de agotar la reserva de municiones de la Cúpula de Hierro previo a un ataque con munición más devastadora.

Approx. 40 launches were identified crossing from Lebanese territory, some of which were intercepted.

The IDF Aerial Defense Array successfully intercepted 2 Hezbollah explosive UAVs that crossed from Lebanon into Israeli territory earlier this evening. pic.twitter.com/3iAVnEupcO

— Israel Defense Forces (@IDF) April 12, 2024