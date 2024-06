Nueva York: un inmigrante es arrestado por la violación de una menor a plena luz del día

La Policía de Nueva York arrestó a un inmigrante ilegal ecuatoriano como sospechoso de una agresión con arma blanca y violación contra una menor de edad. De acuerdo con la Policía, el ataque contra esta menor de edad de tan solo 13 años se produjo a plena luz del día en un parque del barrio de Queens.

Las mismas fuentes aseguran que el arma blanca que el sospechoso usó para intimidar y subyugar a su víctima fue un machete de grandes dimensiones. El sospechoso está identificado como Christian Geovanny Inga-Landi, de 25 años de edad y proveniente de Ecuador. Entró de manera ilegal en el país en 2021, cruzando por Eagle Pass, Texas.

El ataque se produjo el jueves en Kissena Park, a unos 5 km del estadio Citi Field. La víctima también iba al colegio en el barrio.

NEW: 25-year-old illegal immigrant arrested for forcing a 13-year-old at knifepoint into the woods in Queens before tying her up and r*ping her.

According to the police, the man is an Ecuadorian national who came to New York City in 2021.

