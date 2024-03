Nueva York: la gobernadora demócrata Hochul se retira abruptamente del funeral del agente Jonathan Diller tras ser confrontada por uno de los asistentes

La gobernadora demócrata de Nueva York Kathy Hochul protagonizó un tenso momento en el funeral oficial del agente Jonathan Diller, asesinado por un disparo el lunes durante un control de tráfico en Queens.

Hochul, una demócrata acusada por los críticos de oponerse a la Policía y promover las leyes laxas de Nueva York, fue abordada por uno de los asistentes del velorio y, minutos más tardes, abandonó abruptamente el funeral en medio de algunos tibios aplausos de algunos de los presentes.

