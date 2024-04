Netanyahu advierte que Israel entrará en Rafah con o sin acuerdo de tregua con Hamás

"La idea de que detendremos la guerra antes de alcanzar todos sus objetivos no es una opción". Es lo que aseguró este martes el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyhau a las dos principales organizaciones civiles que representan a las familias de los rehenes que siguen en gaza en manos del grupo terrorista Hamás.

El líder del Likud aseguró que, haya o no haya una tregua con Hamás, las Fuerzas de Defensa de Israel entrarán en Rafah, último reducto en el sur de Gaza. "Entraremos en Rafah y eliminaremos allí a los batallones de Hamás -haya o no acuerdo- para lograr la victoria total", dijo Netanyahu en declaraciones recogidas por The Times of Israel.

Esta postura de Netanyahu fue, según un comunicado de su propio gabinete, acogida satisfactoriamente por las organizaciones civiles que representan a las familias. Dichos grupos pidieron al Gobierno israelí continuar su campaña bélica en la Franja hasta el final. También se da después de una reunión entre Netanyahu y el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, socio de Gobierno de Netanyahu, que pide no dar ninguna concesión a Hamás y seguir con la guerra.

Prime Minister Benjamin Netanyahu met today, at the Prime Minister's Office in Jerusalem, with representatives of hostages' families and bereaved families from the "Heroism" forum and the "Hope" forum. https://t.co/ZtVYzWnf0U pic.twitter.com/zmVkBA4VXw

Después de que estas informaciones trascendieran a los medios de comunicación, se supo que la reunión del Gabinete de Guerra planeada para este martes fue cancelada. Esto se debe, de acuerdo con The Times of Israel, a las diferentes posturas de los miembros del Gobierno de coalición que dirige Benjamin Netanyahu. Varias alas del Ejecutivo se opondrían a la posible tregua con Hamás, que anteriormente la comunidad internacional instó a Hamás a aceptar.

Los miembros conservadores de la coalición de Gobierno temen que Netanyahu no cumpla con su palabra y que una tregua ahora frene por completo el avance de las IDF sobre Rafah. En un frente opuesto, el ministro Benny Gantz, que tiene voto en el Gabinete de Guerra conformado por él, Yoav Gallant y Netanyahu, sostuvo que de rechazar un acuerdo para la liberación de los rehenes que cuente con la aprobación de los servicios de inteligencia supondría una derrota para el Gobierno.

Prime Minister Netanyahu:

"The idea that we will halt the war before achieving all of its goals is out of the question. We will enter Rafah and we will eliminate the Hamas battalions there – with or without a deal, in order to achieve the total victory." pic.twitter.com/1d7SCYWJIP

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) April 30, 2024