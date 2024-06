La NASA vuelve a postergar el regreso a Tierra de la nave Starliner de Boeing

(AFP / VOZ MEDIA) El retorno a Tierra de la nave Starliner de Boeing desde la Estación Espacial Internacional (ISS), previsto para el 26 de junio, volvió a postergarse, anunció el viernes por la noche la NASA:

Líderes de @NASA y @BoeingSpace están ajustando el regreso a la Tierra el 26 de junio de la misión Crew Flight Test con @NASA_Astronautas Butch Wilmore y Suni Williams de @Space_Station. Este ajuste elimina los conflictos de una serie de caminatas espaciales y al mismo tiempo permite a los equipos de la misión tener tiempo para revisar los datos del sistema de propulsión y evaluar cualquier oportunidad de prueba adicional. Los responsables de la misión están evaluando futuras oportunidades de retorno tras los dos paseos espaciales previstos de la estación el 24 de junio y el 2 de julio.

Leaders from @NASA and @BoeingSpace are adjusting the June 26 return to Earth of the Crew Flight Test mission with @NASA_Astronauts Butch Wilmore and Suni Williams from @Space_Station.

This adjustment deconflicts from a series of spacewalks while allowing mission teams time to… pic.twitter.com/pjqz1zEu4g

— NASA Commercial Crew (@Commercial_Crew) June 22, 2024