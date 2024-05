Nace sano el hijo de Tal Chaimi, uno de los rehenes asesinados por Hamás el 7 de octubre

Detrás de las personas secuestradas y asesinadas por Hamás durante la matanza que cometió el 7 de octubre en Israel, hay historias conmovedoras. Una de ellas es la de Tal Chaimi, uno de los rehenes que el grupo terrorista asesinó aquel día en el kibutz Nir Yitzhak y del que hemos conocido que su mujer, Ella Chaimi, ha dado a luz al cuarto hijo de ambos.

Según informó el medio Jewish News Syndicate, el hospital Beilinson del Centro Médico Rabin comunicó que no hubo ninguna complicación en la cirugía y que el niño ha nacido con muy buen estado de salud. Su mujer quiso recordar la figura de su marido en este día:

Este nacimiento está lleno de emociones encontradas al dar la bienvenida al mundo a nuestro hijo, que trae consigo mucha alegría. También recuerdo a Tal, que fue un marido y un padre maravilloso. Ojalá estuviera aquí con nosotros ahora mismo.

41-year-old Tal Chaimi was killed by Hamas on October 7 while fighting to protect his kibbutz. His body has been held in Gaza for seven months.

Today, his wife, Ella, gave birth to their fourth child, a boy. pic.twitter.com/5Emkz6UPGf

