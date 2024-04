Musk retrocede y se compromete a acatar las órdenes del tribunal brasileño sobre el bloqueo de cuentas en X

La red social de Elon Musk, X, cambió de postura y optó por no desafiar la decisión de la Justicia brasileña que exigía el bloqueo de cuentas cercanas al expresidente Jair Bolsonaro. Los representantes legales de la plataforma aseguraron que cumplirán con todas las órdenes emitidas por el tribunal o el máximo tribunal electoral de Brasil.

Los abogados de la red social le enviaron una carta al juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, informando que X acatará todos los requerimientos judiciales.

Este cambio de postura se produce después de que Musk expresara su intención de revocar todas las restricciones impuestas por el juez, argumentando que son inconstitucionales y solicitando la dimisión de Moraes.

En aquel momento, Musk declaró: “Estamos levantando todas las restricciones (…) Como resultado, probablemente perderemos todos los ingresos en Brasil y tendremos que cerrar nuestra oficina allí. Pero los principios importan más que las ganancias”.

We are lifting all restrictions. This judge has applied massive fines, threatened to arrest our employees and cut off access to 𝕏 in Brazil.

As a result, we will probably lose all revenue in Brazil and have to shut down our office there.

But principles matter more than…

— Elon Musk (@elonmusk) April 6, 2024