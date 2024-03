Muere a los 74 años Eric Carmen, compositor del éxito "All By Myself"

El compositor del éxito "All By Myself", Eric Carmen, murió este fin de semana a los 74 años, según anunció su esposa, Amy Carmen, mediante un comunicado publicado en el sitio web del artista. El que también fuera el líder y guitarrista del grupo musical The Raspberries falleció por causas que la familia decidió no desvelar aunque, asegura la publicación, murió "mientras dormía":

Con gran tristeza compartimos la desgarradora noticia del fallecimiento de Eric Carmen, nuestro dulce, cariñoso y talentoso Eric, que murió mientras dormía durante el fin de semana. Le llenaba de alegría saber que, durante décadas, su música había conmovido a tantas personas y que sería su legado más duradero. Por favor, respeten la privacidad de la familia mientras lloramos nuestra enorme pérdida. 'Love Is All That Matters... Faithful and Forever'.

Eric Carmen nació en Cleveland el 11 de agosto de 1949. Hijo de inmigrantes ruso-judíos, el artista comenzó a mostrar su pasión por la música desde que era pequeño. De hecho, informa la revista Variety, empezó a dar clases de violín con su tía (una importante violinista de la Orquesta de Cleveland) a los seis años. Unos años después, comenzó a aprender a tocar tanto el piano como la guitarra y, ya en el instituto, exploró su faceta de compositor, creando canciones y tocando en diversos grupos de rock.

"All By Myself", el tema con el que se consagró Eric Carmen

En 1970, cuando Eric Carmen tenía poco más de 20 años, creó el grupo The Raspberries. La banda, en la que también estaban Jim Bonfanti (a la batería), el cantante y guitarrista principal Wally Bryson y John Aleksic al que, un año después, sustituyó Dave Smalley, formó parte del panorama musical hasta 1974, cuando The Raspberries decidió disolverse.

Esto, sin embargo, no significó el fin de Eric Carmen en la música. Tan sólo un año después, en 1975, compuso el que sería su gran éxito "All By Myself", con el que vendió más de un millón de copias y que permaneció tres semanas en el segundo puesto de la lista Billboard.



Más de una década después, en 1987, el cantante volvió a triunfar. Esta vez con el tema "Hungry Eyes", que formó parte de la película Dirty Dancing y que alcanzó tanto el cuarto puesto de la lista Billboard Hot 100 como el tercer puesto en la lista Cash Box Top 100 durante 1988.



Otros éxitos por los que será recordado el artista Eric Carmen son "Never Gonna Fall in Love Again" (1976), "She Did It" (1977) y "Make Me Lose Control" (1978). Con cinco discos publicados, su último trabajo de estudio, titulado "I Was Born To Love You", se estrenó en el año 2000, suponiendo la retirada de Eric Carmen del escenario público.