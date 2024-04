MINUTO A MINUTO: Irán lanza un ataque aéreo masivo contra Israel

Irán lanzó un ataque de drones contra Israel desde su territorio siendo esta la primera vez en su historia en que lleva una acción directa de este tipo contra el Estado judío.

Este sábado, Irán confirmó que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) "disparó decenas de misiles de crucero contra objetivos específicos dentro de los territorios ocupados".

Este incidente se produce días después de una advertencia del Líder Supremo iraní en respuesta a un ataque aéreo contra el consulado iraní en Siria que cobró la vida de varios generales.

Aunque Israel no ha asumido la responsabilidad del ataque en Damasco. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reveló que su país ya estaba preparándose para un posible ataque directo por parte de Irán.

Netanyahu subrayó la determinación de Israel para enfrentar cualquier amenaza, tanto en ataque como en defensa, declarando que responderían con firmeza ante cualquier agresión. "Establecí un principio claro: quien nos lastime, nosotros lo lastimaremos. Nos protegeremos de cualquier amenaza y lo haremos con frialdad y determinación", afirmó.

Mientras tanto, altos líderes israelíes se han reunido para abordar la situación. El primer ministro se reunió con el ministro de Defensa, Yoav Gallant, el comandante del CENTCOM estadaounidense, el general Michael Erik Kurilla, y el escalón de seguridad israelí para discutir las medidas a tomar.

Minuto a minuto:

Irán invoca el artículo 51 de la carta de Naciones Unidas para justificar su ataque

El régimen iraní invocó el artículo 51 a través de su misión ante la ONU para argumentar que su ataque fue en "legítima defensa".

"La acción militar de Irán fue en respuesta a la agresión del régimen sionista contra nuestras instalaciones diplomáticas en Damasco. El asunto puede darse por concluido", afirmó Irán advirtiendo que si Israel "comete otro error", Irán responderá de forma más severa.

Conducted on the strength of Article 51 of the UN Charter pertaining to legitimate defense, Iran’s military action was in response to the Zionist regime’s aggression against our diplomatic premises in Damascus. The matter can be deemed concluded. However, should the Israeli… — Permanent Mission of I.R.Iran to UN, NY (@Iran_UN) April 13, 2024

Estados Unidos intercepta drones iraníes

Alex Salvi, corresponsal de Newsmax, informó a través de su cuenta de X que las fuerzas estadounidenses han logrado interceptar drones iraníes que se dirigían hacia Israel.

NEW: U.S. forces have intercepted some Iranian drones heading towards Israel (unknown at this time how many or where). — Alex Salvi (@alexsalvinews) April 13, 2024

Trump critica a Biden por no ofrecer un discurso en vivo sobre el ataque contra Israel

El expresidente Donald Trump utilizó su red social para criticar a Joe Biden por no hablar en vivo sobre lo que está ocurriendo en Israel.

"No es momento de discursos grabados", expresó.

Francia condena el ataque

El ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Stéphane Séjourné, publicó un comunicado a través de X condenando el ataque perpetrado por Irán contra Israel.

"Al decidirse por una acción sin precedentes, Irán está dando un nuevo paso en sus acciones desestabilizadoras y asumiendo el riesgo de una escalada militar", expresó, reafirmando su compromiso con la seguridad del Estado judío.

La France réaffirme son attachement à la sécurité d’Israël et l’assure de sa solidarité. 2/2 — Stéphane Séjourné (@steph_sejourne) April 13, 2024

Irán amenaza con tomar acciones contra países que ayuden a lanzar ataques contra su territorio

El régimen iraní le advirtió a otros países que no permitan que su espacio aéreo o territorio sea utilizado para llevar a cabo ataques contra Irán o de lo contrario. En caso contrario, afirmó que responderá de manera "contundente" contra ese país.

#ÚLTIMAHORA | El Gobierno de Irán advierte que cualquier país que permita el uso de su espacio aéreo o territorio para llevar ataques contra suelo iraní recibirá una “contundente” respuesta. pic.twitter.com/UkoFSaLs1i — EFE Noticias (@EFEnoticias) April 13, 2024

Netanyahu convoca al Gabinete de Guerra israelí

#ULTIMAHORA Primer ministro de #Israel #BenjaminNetanyahu convoca al gabinete de guerra israelí tras ataque de Irán#Irán ha lanzado un ataque a Israel con decenas de drones con 20 kilos de explosivos cada uno. Fuerzas de Defensa de Israel aseguran que monitorean la… — DW Español (@dw_espanol) April 13, 2024

Aviones de combate británicos se preparan para interceptar drones iraníes

Aviones de combate británicos se han unido a una operación para interceptar los drones iraníes que sean lanzados contra Israel.

🚨 NEW: UK fight jets are among allied forces ready to intercept Iranian drones heading towards Israel — Politics UK (@PolitlcsUK) April 13, 2024

"Biden es reponsable de este ataque"

El reconocido estratega republicano Roger Stone, señaló a Biden como responsable del ataque de Irán contra Israel a través de una publicación en X.

"Irán ha lanzado ahora un ataque masivo contra Israel, resultado directo de que Biden y Blinken descongelaran más de 100 mil millones de dólares en activos a Irán. Biden es responsable de este ataque a Israel", afirmó.

Iran has now launched a massive attack on Israel, the direct result of Biden and Blinken unfreezing over $100 billion in assets to Iran. Biden is responsible for this attack on Israel. — Roger Stone (@RogerJStoneJr) April 13, 2024

El Líbano cierra su espacio aéreo

Un reporte del medio Times of Israel asegura que el Líbano anunció el cierre temporal de su espacio aéreo tras el ataque contra Israel.

Más de 100 drones disparados contra Israel

Israel afirmó que Irán ya ha lanzado más de un centenar de drones en su contra y según un informe de ABC News, Irán podría lanzar entre 400 y 500 drones y misiles.

El Reino Unido condena el ataque

El primer ministro británico, Rishi Sunak publicó un comunicado condenando lo que calificó como un "imprudente ataque" del régimen iraní.

Read my statement on the Iranian regime’s reckless attack against Israel. pic.twitter.com/xeuR3cd3kG — Rishi Sunak (@RishiSunak) April 13, 2024

La Casa Blanca promete respaldo sólido a Israel

La Casa Blanca reafirmó su compromiso con la seguridad de Israel, prometiendo un respaldo sólido al Estado judío y su defensa, luego de que Irán lanzara un ataque aéreo con drones hacia el país durante la tarde.

"El presidente Biden ha sido claro: nuestro apoyo a la seguridad de Israel es inquebrantable", declaró Adrienne Watson, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, en un comunicado. "Estados Unidos respaldará al pueblo de Israel y apoyará su defensa contra estas amenazas de Irán".

La Casa Blanca aseguró que el equipo del presidente se encuentra en comunicación constante con funcionarios israelíes, así como con otros socios y aliados internacionales.