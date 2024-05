Minnesota activa la alerta de calidad del aire por el humo que llega procedente de los incendios forestales en Canadá

Minnesota activó este domingo la alerta de calidad del aire por el humo que llega procedente de los más de 100 incendios forestales activos en Canadá. No es el único estado que vio empeorar su calidad de aire debido a las partículas emitidas por los fuegos canadienses.

Diversas localidades desde Montana hasta Wisconsin vivieron las consecuencias de este suceso aunque la más afectada fue sin lugar a dudas Minnesota donde las autoridades emitieron la alerta de calidad del aire el domingo. Aviso que estará vigente hasta el lunes por la mañana cuando, informó el Servicio Meteorológico Nacional, la contaminación del incendio irá disipándose:

La calidad del aire debido al humo empezará a mejorar a última hora de esta mañana a medida que el humo empiece a desalojarse, con cielos brumosos pero por lo demás soleados hoy. Chubascos dispersos y algunas tormentas débiles son posibles a partir de mediados de semana con la mejor oportunidad de llegar el miércoles por la tarde. #mnwx #wiwx

Air Quality due to smoke will begin to improve later this morning as the smoke begins to vacate, with hazy but otherwise sunny skies today.

Scattered showers and a few weak storms are possible beginning midweek with the best chance arriving Wednesday afternoon. #mnwx #wiwx pic.twitter.com/buGOUeJCQd

