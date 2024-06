Luisiana se convierte en el primer estado en exigir que los Diez Mandamientos sean exhibidos en todas las escuelas y universidades públicas

Este miércoles, el gobernador republicano de Luisiana, Jeff Landry, firmó una ley que exige que a partir de 2025 se exhiban los Diez Mandamientos en todos los salones de clases de las escuelas públicas del estado.

La normativa especifica que los mandamientos deben ser mostrados en cada salón de clases de las escuelas primarias, intermedias y secundarias públicas, así como en las aulas de universidades públicas. Estos deben estar en un cartel o documento enmarcado de al menos 11 por 14 pulgadas, con el texto en "una fuente grande y fácilmente legible".

Además, cada cartel debe incluir una "declaración de contexto" explicando que los Diez Mandamientos "fueron una parte prominente de la educación pública estadounidense durante casi tres siglos".

