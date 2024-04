El universo de los Simpson está de luto tras la muerte del histórico personaje Larry. Se trata de uno de los personajes más antiguos de la serie, que estuvo incluso presente en el episodio piloto. La serie decidió poner fin a sus días en el penúltimo capítulo de la temporada 35.

Larry se despidió de la serie de animación tras 34 años haciendo lo que más quería, beber cerveza en el Bar de Moe. Este discreto personaje hacía parte del grupo de borrachos que pasaba sus horas en el bar más conocido de Springfield junto a su compadre Sam.

The Simpsons killed off a fan favorite character after nearly 35 years on the show

Last weekend’s episode, titled Cremains Of The Day, viewers saw the death of Larry the barfly, a regular at Moe’s Tavern, where he eventually dropped dead.

Raise your glasses to Larry the Barfly pic.twitter.com/bjLtuIwpQI

— Todd Lambert (@toddlambert) April 23, 2024