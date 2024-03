Los grupos terroristas palestinos llaman a convertir el Ramadán en un "mes de terror" mientras Kamala Harris vuelve a reclamar una tregua

La Yihad Islámica Palestina se sumó a Hamás para llamar a convertir el Ramadán en un "mes de terror" contra Israel, y pidió una escalada en los ataques de sus seguidores contra objetivos judíos en Gaza y el margen occidental. Además, el portavoz de las Brigadas Al Quds reclamó a los países árabes vecinos y a los grupos terroristas proiraníes de la región que "sigan unificando" escenarios y frentes contra Israel. Mientras tanto, la vicepresidenta Kamala Harris, ignorando estas amenazas, volvió a reclamar un "alto el fuego inmediato".

What we are seeing every day in Gaza is devastating.

As we’ve said, there is a deal on the table that includes a 6-week ceasefire, which would get hostages out and aid in.

Hamas needs to accept it. pic.twitter.com/mhJ2ZacPDc

— Vice President Kamala Harris (@VP) March 4, 2024