Los demócratas siguen acosando al juez Clarence Thomas por su relación con el megadonante republicano Harlan Crow

El juez Clarence Thomas, acosado por los demócratas por su relación con el megadonante republicano Harlan Crow, fue nuevamente cuestionado por los legisladores del partido azul por no mencionar tres viajes en avión privado por el magnate inmobiliario.

Según los informes del Comité Judicial del Senado, el juez Thomas no divulgó información sobre tres viajes que realizó en jets privados financiados por Crow. Uno de esos viajes fue de San Luis a Montana y de regreso a Dallas en 2017; otro fue un viaje de ida y vuelta de Washington a Savannah, Georgia, en 2019; y el más reciente fue un viaje de ida y vuelta de Washington a San José en 2021.

We just revealed new details and private trips gifted to Justice Thomas by Harlan Crow.

Justice Thomas never disclosed these, raising further questions about the accuracy of his disclosures. pic.twitter.com/C0CRtIJ2HQ

— Senate Judiciary Committee (@JudiciaryDems) June 13, 2024