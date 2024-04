Londres: la policía amenaza con arrestar a un judío por pasearse cerca de una manifestación pro-Palestina

Campaña Contra el Antisemitismo (CAA) denunció que su director ejecutivo, Gideon Falter, fue amenazado con ser arrestado por ser abiertamente judío al pasar cerca de una manifestación pro-Palestina. La organización publicó un video en el que se ve a la Policía diciéndole a Falter que debería irse del lugar porque estaba "violando la paz".

“Eres abiertamente judío. Esta es una marcha proPalestina. No te estoy acusando de nada, pero me preocupa la reacción ante tu presencia”, se escucha que le decía un agente de la Policía de Londres a Falter.

“You are quite openly Jewish. This is a pro-Palestinian march. I am not accusing you of anything, but I am worried about the reaction to your presence.”

Enough is enough. It is time for a major change.

On Saturday 27th April — the next anti-Israel march — we are asking you,… pic.twitter.com/lfJr7UZnif

— Campaign Against Antisemitism (@antisemitism) April 18, 2024