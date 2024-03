Leonid Volkov, exjefe político de Navalny, fue brutalmente atacado con gas lacrimógeno y un martillo en Lituania

Leonid Volkov, exjefe político del fallecido opositor ruso Alexei Navalny, sufrió un brutal ataque con gas lacrimógeno y un martillo frente a su casa en Vilna, la capital lituana.

Kira Yarmysh, la portavoz del fallecido líder opositor ruso, dio a conocer la noticia en X (Twitter) poco después de las 22:00 hora local.

Leonid Volkov @leonidvolkov has just been attacked outside his house. Someone broke a car window and sprayed tear gas in his eyes, after which the attacker started hitting Leonid with a hammer. Leonid is now at home, police and ambulance are on their way to him

— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) March 12, 2024