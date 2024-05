Las IDF eliminan al comandante naval de Hamás en la Franja de Gaza

Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) anunciaron esta semana la eliminación de Ahmed Ali, considerado como comandante en jefe de las fuerzas navales de Hamás en la Franja de Gaza. Las IDF aseguran que Ali estaba detrás de varios ataques contra sus tropas en la Franja.

De acuerdo con las IDF, el líder de Hamás fue abatido en un ataque aéreo, sin que se especificara la fecha concreta del ataque. Ali pertenecía presuntamente a las brigadas Al-Qassam, conocidas por ser el brazo armado de Hamás.

🔴ELIMINATED: Ahmed Ali, Commander of Hamas' Naval Unit

During the war, Ali was responsible for several attacks on Israeli territory and against IDF ground troops operating in Gaza.

He was eliminated in Gaza City during a joint IDF and ISA operation.

— Israel Defense Forces (@IDF) May 8, 2024