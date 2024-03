Las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron la muerte del sargento estadounidense-israel de 19 años Itay Chen. Chen era uno de los soldados desaparecidos durante el ataque de Hamás del 7 de octubre, y se pensaba que sus captores lo mantenían con vida. Sin embargo, el Ejército ha comprobado que el Chen fue asesinado durante la masacre y los terroristas se llevaron su cadáver. En estos momentos, se cree que cinco estadounidenses permanecen retenidos como rehenes por Hamás.

Today, along with the rest of the world, I learned with great sadness that Itay Chen, a young Israeli American serving in the IDF, was killed on October 7 by Hamas during their vicious attack on the State of Israel.

My heart breaks for Itay’s entire family, especially Hagit and… pic.twitter.com/KKbIDOPmIB

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) March 12, 2024