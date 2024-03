La Comisión Europea, institución que ostenta el poder ejecutivo en la Unión Europea (UE), anunció este viernes que desbloqueará en la próxima semana 50 millones de euros (unos 54 millones de dólares) para la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, UNRWA.

Un portavoz de la Comisión dijo que los fondos serían liberados después que la agencia aceptara una "serie de condiciones", incluyendo una auditoría sobre su plantilla, y que otros 32 millones de euros ($34 millones) serían liberados más adelante. Millones que regresan a la agencia de refugiados pese a que hace unas semanas Israel destapó que algunos de los empleados de la UNRWA participaron en el ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre.

Junto con esta ayuda financiera de 50 millones para la agencia de Naciones Unidas, la Comisión añadió que desplegará un paquete de 68 millones de euros en ayuda humanitaria de emergencia destinada a los palestinos de Oriente Medio. Este segundo paquete de ayuda será distribuido a organizaciones no gubernamentales con presencia en la región.

El anuncio de fortalecer las ayudas económicas para la agencia de Naciones Unidas coincide con la condena de la comunidad internacional a los confusos sucesos trágicos de un día antes en Gaza. Este jueves, un centenar de palestinos murieron en la Franja de Gaza en un incidente en torno a camiones de suministro.

Deeply disturbed by images from Gaza. Every effort must be made to investigate what happened and ensure transparency

Humanitarian aid is a lifeline for those in need and access to it must be ensured.

We stand by civilians, urging their protection in line with international law

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 1, 2024