La princesa Kate Middleton hará su primera aparición oficial en meses este fin de semana, tras lograr avances en su lucha contra el cáncer

(AFP) La princesa Kate Middletonanunció este viernes que asistirá el fin de semana a un desfile por el cumpleaños del rey Carlos III, su primera aparición pública oficial en meses, e indicó que está haciendo progresando bien en su tratamiento contra el cáncer.

La esposa del príncipe heredero Guillermo publicó este mensaje en redes sociales, dando noticias sobre su salud por primera vez desde que anunció su cáncer, sin especificar su naturaleza, a finales de marzo.

"Espero con ansias asistir al desfile por el cumpleaños del rey este fin de semana", afirmó Kate, que no ha participado en ningún evento público desde diciembre.

La popular princesa de Gales, de 42 años, indicó que está "estoy progresando bien, pero como cualquiera que pase por la quimioterapia sabrá, hay días buenos y días malos".

"En los días malos te sientes débil, cansada y tienes que dejar que tu cuerpo descanse. Pero en los días buenos, cuando te sientes más fuerte, quieres aprovechar al máximo el sentirte bien", escribió Kate Middleton.

El mensaje estaba acompañado de una fotografía de Kate de pie frente a un árbol junto a un río, tomada a principios de semana en Windsor, al oeste de Londres.

"Mi tratamiento continúa y lo haré durante unos meses más", indicó la princesa. "Espero poder participar en algunos compromisos públicos durante el verano, pero también sé que aún no estoy fuera de peligro", añadió.

La princesa señaló que ha comenzado a "trabajar un poco desde casa" cuando se siente "suficientemente bien".

"Estoy aprendiendo a ser paciente, especialmente con la incertidumbre. Viviendo día a día, escuchando a mi cuerpo, permitiéndome tomarme este tiempo tan necesario para curarme", explicó.

I have been blown away by all the kind messages of support and encouragement over the last couple of months. It really has made the world of difference to William and me and has helped us both through some of the harder times.

I am making good progress, but as anyone going… pic.twitter.com/J1jTlgwRU8

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) June 14, 2024