La policía de Nashville habló con Riley Strain minutos antes de su desaparición

Las autoridades de Tennessee siguen en búsqueda de Riley Strain, un joven estudiante de la Universidad de Misuri que desapareció en Nashville después de visitar algunos bares. Strain estaba de viaje en la ciudad de Nashville junto con algunos compañeros de su fraternidad universitaria. De acuerdo con las autoridades, un policía del Departamento de Nashville le vio y saludó minutos antes de desaparecer por completo el joven.

El joven desapareció la noche del día 8 de marzo. Poco después, las autoridades comenzaron a buscar al estudiante de 22 años cuando su familia aseguró haber dejado de recibir noticias suyas.

Officers continue to work to locate missing person Riley Strain, 22, who was last seen Fri. night by friends @ a Broadway bar in Nashville. Riley is from Missouri and was visiting. He is 6'5" tall with a thin build, blue eyes and light brown hair. See him? Pls call 615-862-8600. pic.twitter.com/daqKDWGJJO — Metro Nashville PD (@MNPDNashville) March 11, 2024

Este lunes, el Departamento de Policía de Nashville aportó nuevos detalles acerca de la desaparición de Strain. De acuerdo con la Policía, uno de sus agentes patrullaba a pie por la calle Gay de Nashville. El agente investigaba sobre una llamada de robo de vehículo y en aquellos momentos portaba una cámara corporal encendida.

En la grabación de esta cámara, se puede apreciar a Riley Strain pasar por la acera cerca del oficial de Policía. El agente y Riley Strain intercambian un breve saludo antes de que el estudiante continúe con su camino.

Shown was Riley's brief exchange of greetings w/ Officer Reginald Young on Gay St., south of the Woodland St. Bridge, on the night of 3/8. Riley did not appear distressed. Officer Young was there on a vehicle burglary call & remained on that portion of Gay St. for 45 min. pic.twitter.com/z0xeEzeieK — Metro Nashville PD (@MNPDNashville) March 18, 2024

La hora de este vídeo es de algunos minutos después de otra grabación anterior en la que se ve a Riley Strain deambular por las calles de Nashville. En estas primeras imágenes, el joven estudiante parece confundido y desorientado. Sin embargo, nadie le perseguía ni estaba en estado de alteración, ya que más tardes, al saludar la agente de Policía, mostró calma y cierta normalidad.

Detectives today continue to pursue tips & investigative leads concerning missing person Riley Strain, 22. Strain, wearing a 2-tone shirt, is seen in this video crossing 1st Ave N to Gay St (right to left), at 9:47 p.m. Fri. Have info about him? Plz 📞 615-742-7463. pic.twitter.com/fE86dlqeOC — Metro Nashville PD (@MNPDNashville) March 12, 2024

De acuerdo con la Policía, el joven estuvo en una zona de bares y tomó algunos copas en dos establecimientos. Después fue rechazado en un tercero, el Luke's 32 Bridge Food + Drink, un bar propiedad del cantante de country Luke Bryan en el centro de Nashville. Su tarjeta de crédito fue encontrada en la calle Gay, cerca del río, que las autoridades también han peinado.