La crisis de delincuencia en Washington D.C. obliga a las autoridades a dar marcha atrás en las políticas de mano blanda

Una ley de Seguridad Pública se está poniendo en marcha en Washington D.C. El Consejo aprobó un proyecto que aumenta las penas por robo y por delitos cometidos con armas de fuego.

Con el nuevo proyecto -que fue presentado respondiendo a las demandas policiales- , DC da marcha atrás a una serie de reformas penales progresistas -que fueron aplicadas hace unos años- que reducían las penas para los delincuentes, y que tuvieron como resultado un aumento de los homicidios durante 25 años.

La alcaldesa Muriel Bowser firmó el proyecto de ley (que fue proclamado de emergencia):

Somos una ciudad comprometida con la creación de oportunidades y que cree en segundas oportunidades, pero no toleraremos la violencia ni la actividad criminal que perturbe nuestro sentido de seguridad y nuestra capacidad de construir vecindarios prósperos.

Algunas partes de la norma fueron propuestas por Bowser en otoño. La ley establece como delito el robo organizado en comercios minoristas y vuelve a poner en marcha la declaración -por parte del jefe de la policía- de las llamadas zonas libres de drogas (con altos índices de delincuencia):

"Durante las últimas semanas el MPD ha estado analizando datos", declaró Bowser refiriéndose a las zonas libres de drogas. "Sé que el jefe tomará algunas decisiones basadas en esos datos sobre dónde implementar esa herramienta de inmediato".

Asimismo, la ley otorga un nuevo permiso a los agentes para poder observar las imágenes de las cámaras corporales antes de redactar informes de incidentes y autoriza a los oficiales a recolectar ADN de los sospechosos antes de que se le imponga una condena. La oficina de Bowser declaró en un comunicado:

Las disposiciones de este proyecto de ley proporcionarán herramientas cruciales a la policía y a los fiscales mientras trabajamos colectivamente para responsabilizar a quienes cometen delitos en nuestra comunidad (...) Y estamos particularmente agradecidos de que el Consejo haya escuchado nuestros argumentos relacionados con la recolección de ADN y haya desarrollado una posición de compromiso que permita la recolección más temprana de ADN.

La norma también le da más poder a los jueces para poder encarcelar a los sospechosos de cometer delitos violentos hasta que llegue el momento de su juicio y los menores de edad también pueden permanecer más tiempo detenidos.

A pesar de que este año los delitos se han reducido, Washington D.C. lleva años sufriendo una crisis de delincuencia sin precedentes. En 2023, la vicealcaldesa de Seguridad Pública y Justicia, Lindsey Appiah, declaró ante el subcomité Judicial de la Cámara de Representantes que los delitos violentos representaban una "crisis" para la ciudad .

Las estadísticas del Departamento de Policía Metropolitana revelaron que el año pasado, se registraron un total de 274 homicidios, la cifra representa un incremento del 35% (respecto a 2022). Por otro lado, los robos aumentaron un 67%, los delitos contra la propiedad un 24% y los delitos violentos totales un 39%.

Asimismo, a mediados del 2023, la Policía informó de que los asesinatos se habían incrementado un 20% respecto a 2022 representando la cifra es la más alta registrada desde hace más de dos décadas. El Sindicato de la Policía Local de Washington, D.C. señaló en un comunicado que "esta es la fecha más temprana en cualquier año que la ciudad alcanza los 100 homicidios desde 2003".

Los datos sobre delincuencia de la página web del departamento muestran que vamos camino de superar los 200 homicidios por tercer año consecutivo. Los homicidios en el distrito 6 han aumentado un 133% este año. Sólo este año ha habido 321 robos de coches en DC, un aumento del 57% respecto al año pasado.

