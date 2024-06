Just Stop Oil vuelve a atacar y pinta los jets privados en los que viajó Taylor Swift a Londres

Un grupo de activistas climáticos pintó este jueves los dos jets privados en los que viajó Taylor Swift a Londres. La artista dejó sus aviones en el aeropuerto de Stansted, lugar al que entraron varios miembros de la asociación Just Stop Oil. Lo hicieron cortando la alambrada para, posteriormente, pintar de naranja los vehículos en los que, presuntamente, llegó la cantante para continuar con su gira The Eras Tour en la capital británica:

Según informó la asociación, el objetivo de esta acción es exigir que "el gobierno entrante del Reino Unido se comprometa a trabajar con otros gobiernos para acordar un plan equitativo para poner fin a la extracción y quema de petróleo, gas y carbón para 2030". Además, explicó el activista Cole Macdonald también querían demostrar que "los multimillonarios no son intocables":

Vivimos en dos mundos: uno donde los multimillonarios viven en el lujo y pueden volar en jets privados lejos del otro, donde se imponen condiciones inhabitables a incontables millones de personas. Mientras tanto, este sistema que permite que unos pocos acumulen riquezas extremas, en detrimento de todos los demás, está destruyendo las condiciones necesarias para sustentar la vida humana en un 'verano cruel' que se acelera rápidamente e interminable. Los multimillonarios no son intocables, el colapso climático nos afectará a todos y cada uno de nosotros.

Los vándalos ya han sido detenidos. La policía de Essex informó, mediante una publicación en la red social X, de que actuaron "rápidamente" y realizaron "dos detenciones" tras enterarse del suceso en el aeropuerto de Stansted:

Los agentes respondieron rápidamente y efectuaron dos detenciones tras recibir informes de personas que accedían a una zona privada de un aeródromo del aeropuerto de Stansted. El aeropuerto y los vuelos funcionan con normalidad.

