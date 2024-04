"Juntos ganaremos": Israel advierte de que "La campaña aún no ha terminado"

Israel consiguió interceptar con éxito y sin apenas daños el 99% de los más de 300 drones y misiles lanzados desde Irán en la madrugada del sábado al domingo (hora local). Sin embargo, el éxito obtenido por la defensa antiaérea israelí en colaboración con EEUU y otros aliados no significa el final del conflicto con el régimen de los Ayatolás, como advirtieron varios dirigentes. Las primeras palabras del primer ministro Benjamin Netanyahu tras la ofensiva fue un mensaje celebrando la actuación de su sistema defensivo y desafío: "Interceptamos. Detenemos. Juntos ganaremos". Por su parte, el ministro de Defensa, Yoav Gallant, advirtió de que "la campaña aún no ha terminado y estamos alerta y fuertes".

Netanyahu publicó sus palabras en su cuenta de la red social X poco después de mantener una conversación telefónica con el presidente Joe Biden en la que éste le felicitó por el trabajo realizado de manera conjunta por las fuerzas militares de ambos países. Además, Biden, según publicaron en un primer momento Axios y CNN, advirtió al primer ministro israelí de que EEUU no apoyaría ni participaría en un ataque de represalia contra Teherán. "Tienes una victoria. Toma la victoria", llegó a decirle, según una fuente conocedora del contenido de la charla entre ambos líderes.

De hecho, todos los comunicados oficiales emitidos por miembros del gabinete presidencial (el del propio Biden, y otros del secretario de Defensa Lloyd Austin y del secretario de Estado Antony Blinken) coinciden en destacar el "férreo compromiso" estadounidense con la seguridad de Israel, teniendo mucho cuidado en evitar el respaldo a Netanyahu o sus políticas, y sin mencionar en ningún momento el derecho a la legítima defensa de Israel tras la ofensiva iraní.

Por su parte, el ministro de Defensa israelí destacó que, gracias a la agresión sufrida por Israel "el mundo vio la verdadera cara de Irán: un Estado terrorista que atacó a Israel con cientos de misiles y vehículos aéreos no tripulados". Además, "El mundo también vio el poder de las Fuerzas de Defensa de Israel y el poder de una coalición: Israel, Estados Unidos y sus socios frustraron este atentado de una forma sin parangón".

Lejos de relajarse, Gallant advirtió tras su "extraordinaria" actuación de la pasada noche, las Fuerzas de Defensa de Israel "continuarán estando preparadas para cualquier escenario. La campaña aún no ha terminado y estamos alerta y fuertes".

The IDF operated in an extraordinary manner overnight, and will continue to be prepared for every scenario.

The campaign is not over yet and we are alert and strong.

