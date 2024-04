Jefe del Estado Mayor israelí: el ataque iraní "recibirá una respuesta"

El comandante en jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel, teniente general Herzi Halevi, aseguró el lunes durante en un discurso que Israel respondería al histórico ataque combinado de Irán del pasado fin de semana. El ramatkal no concretó sin embargo cuando o como será la represalia israelí.

"Irán quería dañar las capacidades estratégicas del Estado de Israel, algo que no había ocurrido antes. Estábamos preparados para la operación 'Escudo de Hierro', preparación que llevó a Irán a encontrarse también con la superioridad aérea", afirmó el teniente general Halevi en su declaración desde la base militar aérea de Nevatim, uno de los pocos lugares que fueron golpeados por el ataque iraní.

"Estamos mirando hacia adelante, estamos considerando nuestros pasos, y este lanzamiento de tantos misiles, misiles de crucero y vehículos aéreos no tripulados contra el territorio del Estado de Israel tendrá una respuesta", añadió.

Con estas declaraciones del líder de las IDF, Israel no cierra la puerta a un ataque directo en territorio iraní. Los días previos al bombardeo masivo con misiles y drones del régimen islamista, varias fuentes de inteligencia y el propio Gobierno de Netanyahu aseguraron que si el ataque venía de Irán, Israel respondería con ataques a su infraestructura nuclear.

Varios países europeos con relevancia internacional y la propia Administración Biden concentran sus esfuerzos en evitar una represalia de Israel contra Teherán. Reino Unido y la Unión Europea también están entre los que piden prudencia a Israel, ante una posibilidad de que el conflicto escale aún más.

Algunas otras voces estiman que no represaliar a Irán supondría dar fuerza al régimen de los ayatolás. Irán es considerado como una de las grandes fuerzas desestabilizadoras en Oriente Medio, especialmente por los aliados regionales de Estados Unidos en la península de Arabia, a excepción de Qatar.

Israel habría persuadido a estos mismos países árabes de que una respuesta armada al ataque de Irán no les pondría en peligro. De acuerdo con un reporte del la emisora pública israelí Kan, recogido por el Times of Israel, Israel informó a Jordania, Egipto y los Estados del Golfo de que su respuesta, cuando llegue, se llevará a cabo de tal forma que Irán no pueda implicarlos en la represalia. Algunos de estos países colaboraron con Estados Unidos e Israel durante la operación Escudo de Hierro para interceptar los proyectiles iraníes.

Por el momento, el Gobierno de Natanyahu busca vías alternativas a la respuesta bélica. Este martes, el ministro israelí de Asuntos Exteriores, Israel Katz, envió cartas a 32 Gobiernos para pedir imponer nuevas sanciones internacionales contra Irán. Katz propuso el bloqueo del programa de misiles iraní así como la designación de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista.

Katz se acompasó con las declaraciones del general Halevi y aseguró que su ofensiva diplomática acompaña a una "respuesta militar" prevista.

