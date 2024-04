Israel responderá con ataques en Irán si Teherán responde directamente al bombardeo de su consulado en Damasco

Varios medios árabes señalaron esta semana que Israel estaría listo para llevar ataques en el interior de Irán, si este se atrevía a responder directamente a la muerte Mohammad Reza Zahedi en el ataque contra el consulado en Damasco.

Fue el diario árabe Elaph, con sede en Londres, pero de origen saudí, quien citó fuentes que reportaron este escenario. El periódico saudí citó a varios funcionarios de alto rango de Gobiernos occidentales que apoyaron la teoría de una severa respuesta israelí en caso de acciones por parte de Irán. La línea roja sería un ataque iraní llevado a cabo directamente por sus fuerzas gubernamentales en lugar de los grupos terroristas afines al régimen islamista.

Las fuentes de Elaph aseguraron que "en los últimos días, Israel ha llevado a cabo ejercicios de su fuerza aérea en los que se prepara para atacar instalaciones nucleares iraníes y otras infraestructuras clave". A raíz de estas filtraciones, CNN añadió que fuentes anónimas de la inteligencia estadounidense creen que el ataque iraní no se llevará a cabo. De acuerdo con las fuentes de CNN, Irán teme demasiado una respuesta mayor de Israel con apoyo estadounidense.

US officials believe an Iranian attack on Israel would likely be carried out by multiple of its proxy forces in the region, rather than by Iran directly, sources familiar with the intel tell @NatashaBertrand & me.

Iran is wary of a dramatic escalation in conflict, sources said.

— Zachary Cohen (@ZcohenCNN) April 8, 2024