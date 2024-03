Israel elimina a Ali Naim, uno de los líderes de la unidad de cohetes y misiles de Hezbolá

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) abatieron a seis integrantes de Hezbolá durante dos operaciones militares en el Líbano y en Alepo (Siria). Uno de ellos es Ali Abdel Hassan Naim, un miembro de alto rango del grupo terrorista, quien fue neutralizado en un bombardeo ejecutado por el Ejército israelí en la ciudad libanesa de Bazouriye.

Ali Naim es "uno de los líderes de la unidad de cohetes y misiles de Hezbolá", dijeron las FDI en declaraciones recgoidas por AFP. Los otros cinco terroristas abatidos que murieron son Ahmed Shehimi, Mustafa Makki, Ibrahim al Zein, Ali al Haf y Mustafa Nassif, según informó The Times of Israel.

En las últimas horas, las tropas israelíes también confirmaron la muerte de Ra'ad Thabat, jefe de Recursos Humanos del ala militar del grupo terrorista Hamás, durante una de las contraofensivas de las FDI en el hospital Shifa:

Se sabía que Thabat figuraba entre los diez altos mandos de Hamás y era responsable de I+D y de reforzar los sistemas, además de ser el jefe de la Unidad de Producción de Hamás. Fue hallado y eliminado durante la operación en curso en Shifa cuando intentaba escapar junto con otros dos terroristas al patio del hospital en el marco de un atentado planeado contra soldados de las FDI.

🔴ELIMINATED: The Head of Manpower in Hamas’ Military Wing, Ra’ad Thabat.

Thabat was known to be among Hamas’ top 10 senior commanders and was responsible for R&D and strengthening systems, as well as being the head of Hamas’ Production Unit.

He was found and eliminated during… pic.twitter.com/VTWMXK7bEo

— Israel Defense Forces (@IDF) March 28, 2024