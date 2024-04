Irán escala las hostilidades contra Israel y el ejército israelí avisa: "Sufrirán las consecuencias"

Irán secuestró este sábado un buque portacontenedores que, asegura, tiene "vínculos" con Israel. Así lo anunció primero la agencia oficial iraní IRNA, que detalló que unas fuerzas especiales abordaron el MCS Aries desde un helicóptero cuando se encontraba cerca del estrecho de Ormuz. La embarcación habría sido redireccionada hacia aguas iraníes.

IRNA publicó un video de la operación, que luego fue difundido por redes sociales. La agencia AP también compartió la grabación y aunque reconoció que no pudo verificar su autenticidad, señaló que el helicóptero parece corresponder con los usados por las fuerzas de Teherán y que había sido utilizado en ocasiones anteriores, según recoge The Times of Israel.

BREAKING: Iranian militants took over a Portuguese ship named "MCS ARIES" near the Strait of Hormuz - this is a ship that is partially owned by an Israeli businessman. pic.twitter.com/eDAMmiHNKe

De acuerdo con fuentes iraníes, el buque de pabellón portugués está operado por la empresa Zodiac, propiedad del empresario israelí Eyal Ofer. No es la primera vez que la empresa es objeto de intentos de secuestro en la zona desde que empezó la guerra en Gaza.

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Israel Katz, acusó al "régimen criminal" iraní de haber llevado a cabo una "operación pirata en violación del derecho internacional". El funcionario solicitó al "mundo libre" que sancione a Irán y declare a su Guardia Revolucionaria como grupo terrorista.

The Ayatollah regime of @khamenei_ir is a criminal regime that supports Hamas' crimes and is now conducting a pirate operation in violation…

The Iranian Revolutionary Guard Corps have seized a Portuguese civilian cargo ship, belonging to an EU member, claiming Israeli ownership.

Antes de la toma del MCS Aries, el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Daniel Hagari, había advertido a Irán de que, si cumple con sus amenazas, sufrirá las consecuencias de escalar en conflicto.

Hagari también acusó a Teherán de ser el "el mayor patrocinador estatal del terrorismo en el mundo", recordando que "financia, entrena y arma" tanto a Hamás, que dio inicio a la guerra con la masacre del 7 de octubre, como a los distintos grupos terroristas que se involucraron en el conflicto, como Hezbolah y los hutíes.

También aseguró, como vienen haciendo los altos cargos israelíes desde principios de mes, que el Estado judío se encuentra en "alerta máxima" y que había reforzado su preparación para protegerse y reaccionar en respuesta a una "nueva agresión iraní".

“Iran will bear the consequences for choosing to escalate the situation any further.”

Watch IDF Spokesperson RAdm. Daniel Hagari’s statement regarding Iranian involvement in the war and its effect on the Middle East: pic.twitter.com/AdaJB2WtJd

