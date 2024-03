Gritos, un dardo a la Corte Suprema y sin mea culpa por la crisis fronteriza: lo que dejó el Estado de la Unión de Joe Biden

Joe Biden finalizó el Estado de la Unión en la noche del jueves. Su discurso estuvo marcado por un tono agresivo, un intento de reprimenda a los miembros de la Corte Suprema y un par de momentos de tensión con los legisladores republicanos. El presidente defendió su agenda ante el Congreso y ante los votantes, de cara a las elecciones presidenciales del 2024.

En una hora y siete minutos de discurso, el demócrata gritó en reiteradas ocasiones como si estuviera regañando al Congreso, mencionó a su "predecesor" unas 16 veces y también pronunció equivocadamente el nombre de Laken Riley, la joven estudiante que fue asesinada por un inmigrante ilegal.

Para la estadística, el del jueves por la noche fue el Estado de la Unión número 42 para Biden, asistiendo a 34 de ellos cuando era senador y a los ocho restantes cuando sirvió como vicepresidente de Barack Obama.

El evento en sí tuvo de todo. Desde Bernie Sanders luciendo un barbijo hasta picantes cruces entre algunos republicanos y el jefe de Estado, quien de a ratos, se mostró afectado por una tos que lo molestaba al hablar.

El presidente ingresó al Capitolio unos minutos más tarde de lo previsto y se entretuvo conversando con los asistentes antes de llegar al atril, donde lo esperaban Kamala Harris y Mike Johnson para saludarlo. Tras saltearse la presentación oficial del presidente de la Cámara, Biden aseguró de entrada que el objetivo principal de su discurso sería "despertar al Congreso".

Ucrania fue el primer tema de la noche y en esta materia alentó a los presentes a no abandonar al país gobernado por Volodomir Zelensky. "La historia está mirando. Si Estados Unidos se aleja, pondrá a Ucrania en peligro... al mundo libre en peligro", expresó, para luego sumar que su gestión no se doblegaría ante Vladimir Putin.

Acto seguido, recordó los comentarios de su "predecesor" sobre el presidente ruso y lo acusó de "inclinarse" ante él, lo que consideró "inaceptable". Utilizó su primer 'momento Lenny Sputnik' con el primer ministro de Suecia ,Ulf Kristersson, a quien invocó para remarcar el papel de la OTAN en el tablero geopolítico moderno.

Una vez dejado atrás el conflicto europeo, el presidente miró fijamente a los jueces de la Corte Suprema de Justicia y los desafió por haber votado para anular Roe Vs. Wade y Planned Parenthood vs. Casey, fallos que le devolvieron a los estados la potestad de legislar sobre la legalidad del aborto en sus fronteras.

"La mayoría del Tribunal Supremo escribió lo siguiente, y con el debido respeto, señores jueces. 'Las mujeres no carecen de poder electoral o político'. Están a punto de darse cuenta de cuánta razón tienen al respecto", disparó para desatar el aplauso de los demócratas en el recinto.

El presidente tocó brevemente ambos temas, dándole más relevancia al primero, el cual aprovechó para volver a mencionar a su "predecesor".

"Mi predecesor y algunos de ustedes aquí pretenden enterrar la verdad sobre el 6 de enero. Yo no lo haré. Este es un momento para decir la verdad y enterrar las mentiras. Hay una verdad simple: no puedes amar a tu país sólo cuando ganas", señaló Biden.

Luego de esta frase, y según informó The Hill, el senador Mitt Romney (R-UT) fue el único republicano en aplaudir de pie.

Estos dos tópicos protagonizaron los momentos más tensos de la noche. El primero tuvo lugar cuando Biden aseguró que Estados Unidos era más seguro bajo su gestión, comparado con los cuatro años anteriores. La afirmación desató inmediatamente murmullos en la sala y la reacción de un hombre en particular.

Steve Nikoui era el padre de Kareem Nikoui, uno de los 13 militares fallecidos durante la retirada de Afganistán. Según le confesó el exsenador Joe Lieberman a Voz Media, ese fue el error más grande de la Administración Biden. Visiblemente molesto, Nikoui comenzó a gritar y tuvo que ser retirado del recinto.

