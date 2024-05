Estados Unidos termina de instalar el muelle para ayuda humanitaria en la costa de la Franja de Gaza

El Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses anunció este jueves que el muelle marítimo que permitirá el desembarco de ayuda humanitaria en la costa de Gaza está completamente instalado. Se trata de una construcción militar que conecta la costa de la Franja con las aguas suficientemente profundas para el calado de los barcos que traerán suministros al enclave gazatí.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) también comunicaron que la operación de construcción, que se desarrolla bajo su supervisión, está lista para funcionar en los próximos días. La Armada tardó cerca de dos meses en instalar este muelle, desde que el presidente Joe Biden diera la orden. Pese a que la construcción y la logística corren a cargo de los Estados Unidos, ningún uniformado norteamericano ha puesto un pie en la Franja de Gaza.

Today at approximately 7:40 a.m. (Gaza time) United States Central Command personnel supporting the humanitarian mission to deliver additional humanitarian aid to Palestinian civilians in need anchored a temporary pier to the beach in Gaza. As part of this effort, no U.S. troops… pic.twitter.com/048seMnkLJ

La operación, en la que participa una coalición de países, tomó sede en la isla de Chipre para organizarse. Participan también varios países miembros de la Unión Europea, así como Reino Unido. Según el presidente Joe Biden el esfuerzo vale la pena. Permitirá aliviar la crisis humanitaria en el interior de la Franja de Gaza y el cese del uso de métodos aéreos para lanzar ayuda en el interior de la Franja.

"Creo que vamos a recibir unas 500 toneladas [de ayuda humanitaria] en los próximos días. Es una cantidad bastante considerable, y ahora mismo está repartida en varios barcos", dijo el vicealmirante Brad Cooper a los medios de comunicación, en declaraciones recogidas por el Times of Israel. Se espera que Naciones Unidas sea la encargada de gestionar la ayuda que llegue por mar a Gaza. Sin embargo, no hay confirmación acerca de qué agencia de la ONU será la responsable.

FIRST LOOK: The connection of the floating pier to bring humanitarian aid into Gaza to continue providing aid by air, land and sea.

With the assistance of the @Israel_MOD and coordination with @cogatonline and @CENTCOM, we have made extensive preparations to receive the pier. pic.twitter.com/r3KdUyNywa

— Israel Defense Forces (@IDF) May 16, 2024