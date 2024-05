Eslovaquia: intentan asesinar al primer ministro Robert Fico

El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, ha resultado herido durante un intento de asesinato que tuvo lugar en plena calle en la ciudad de Handlova, situada a unos 150 kilómetros al noreste de la capital. El premier se encontraba frente a la Casa de la Cultura Local, a donde había ido con la intención de reunirse con personas afines al partido, cuando de repente se escucharon disparos y el primer ministro cayó al suelo, en lo que las autoridades aseguran que fue un intento de asesinato en su contra:

Noticia: El primer ministro eslovaco, Robert Fico, herido de bala en un intento de asesinato. "Varios disparos en la escena". Fico ha sido trasladado al hospital. Se desconoce su estado.

BREAKING: Slovakia’s Prime Minister Robert Fico shot in assassination attempt. “Several shots fired at the scene” Fico taken to hospital. His condition is unknown. 🇸🇰 pic.twitter.com/8zurYbx07r — Visegrád 24 (@visegrad24) May 15, 2024

Según explicó después el medio Slovak Spectator, un individuo abrió fuego y disparó a Fico al que, rápidamente, auxiliaron tanto su equipo de seguridad como las autoridades locales que introdujeron al primer ministro, que recientemente apoyó el envío de más tropas a Ucrania, en un automóvil y posteriormente en un helicóptero para trasladarlo al hospital. El primer ministro, aseguró una de sus fuentes cercanas a The Guardian, está ahora mismo siendo operado tras recibir un disparo en el abdomen. Mientras tanto, las autoridades aseguraron que han detenido a un sospechoso por el crimen.

Los políticos de Eslovaquia condenan el ataque

La noticia la confirmó, minutos después, el vicepresidente del Parlamento, Ľuboš Blaha que suspendió hasta nuevo aviso la sesión parlamentaria que estaba teniendo lugar en esos momentos en Bratislava e, inmediatamente, culpó a la oposición de lo sucedido.

Por su parte, la presidente de Eslovaquia, Zuzana Čaputová no tardó en pronunciarse sobre el ataque. En un comunicado publicado en la red social X, la política aseguró que "condenaba enérgicamente" lo sucedido y que deseaba una pronta recuperación al primer ministro:

Totalmente conmocionada por el brutal ataque de hoy contra el primer ministro de #Eslovaquia, Robert Fico, que condeno en los términos más enérgicos posibles. Le deseo mucha fuerza en este momento crítico y una pronta recuperación. Mis pensamientos están también con su familia y allegados.

Utterly shocked by today's brutal attack on #Slovakia’s Prime Minister Robert Fico, which I condemn in strongest possible terms. I wish him lot of strength in this critical moment and early recovery. My thoughts are also with his family and close ones. — Zuzana Čaputová (@ZuzanaCaputova) May 15, 2024

Los políticos del mundo, solidarizados con Fico

No fueron los únicos. Distintos políticos de todo el mundo acudieron a sus redes sociales a mostrar su indignación ante lo sucedido. Ejemplos de ello fueron Rishi Sunak (primer ministro de Reino Unido); el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky; o la presidente de la Comisión Europea, Ursula Von der Layen, entre muchos otros:

Conmocionados por esta terrible noticia. Todos nuestros pensamientos están con el Primer Ministro Fico y su familia.

Shocked to hear this awful news. All our thoughts are with Prime Minister Fico and his family. https://t.co/x6gb47kSBF — Rishi Sunak (@RishiSunak) May 15, 2024

El atentado contra el Primer Ministro de Eslovaquia, Robert Fico, es atroz. Condenamos enérgicamente este acto de violencia contra el jefe de gobierno de nuestro país vecino. Hay que hacer todo lo posible para que la violencia no se convierta en la norma en ningún país, forma o ámbito. Esperamos sinceramente que Robert Fico se recupere pronto y expresamos nuestra solidaridad con el pueblo de Eslovaquia.

The attack on Slovakia’s Prime Minister Robert Fico is appalling. We strongly condemn this act of violence against our neighboring partner state's head of government. Every effort should be made to ensure that violence does not become the norm in any country, form, or sphere.… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 15, 2024

La noticia de que el Primer Ministro eslovaco, Robert Fico, ha sido tiroteado es estremecedora. Deseo que el Primer Ministro se recupere lo antes posible. La violencia no debe tolerarse y no debe tener cabida en la sociedad.

Zpráva o postřelení slovenského premiéra Roberta Fica je šokující. Přeji panu premiérovi, ať je co nejdříve v pořádku. Násilí nesmíme tolerovat, nesmí mít ve společnosti místo. — Petr Fiala (@P_Fiala) May 15, 2024

Condeno enérgicamente el vil atentado contra el Primer Ministro Robert Fico. Tales actos de violencia no tienen cabida en nuestra sociedad y socavan la democracia, nuestro bien común más preciado. Mis pensamientos están con el Primer Ministro Fico y su familia.

I strongly condemn the vile attack on Prime Minister Robert Fico. Such acts of violence have no place in our society and undermine democracy, our most precious common good. My thoughts are with PM Fico and his family. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 15, 2024

Me ha conmocionado profundamente el atroz atentado contra mi amigo, el Primer Ministro Robert Fico. Rezamos por su salud y su rápida recuperación. Que Dios le bendiga a él y a su país.

I was deeply shocked by the heinous attack against my friend, Prime Minister Robert Fico. We pray for his health and quick recovery! God bless him and his country! — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) May 15, 2024

Estoy conmocionado por la noticia del ataque al PM eslovaco Fico tras una reunión del Gabinete eslovaco en Handlova. Nada puede justificar la violencia ni este tipo de ataques. Mis pensamientos están con el Primer Ministro y su familia.

I am shocked at the news of the attack on Slovakian PM Fico after a meeting of the Slovak Cabinet in Handlova. Nothing can ever justify violence or such attacks. My thoughts are with the Prime Minister and his family. — Charles Michel (@CharlesMichel) May 15, 2024

Conmocionado por las noticias procedentes de Eslovaquia sobre el asesinato a tiros de mi colega Robert Fico. Condeno cualquier acto de violencia contra nuestras democracias. Mis pensamientos están con él y su familia.

Shocked by the news from Slovakia about the shooting of my colleague Robert Fico. I condemn any act of violence against our democracies. My thoughts are with him and his family. — Petteri Orpo (@PetteriOrpo) May 15, 2024

Estoy profundamente conmocionado por la noticia del cobarde intento de asesinato del Primer Ministro eslovaco Fico. La violencia no debe tener cabida en la política europea. En estas horas, mis pensamientos están con Robert Fico, su familia y los ciudadanos de Eslovaquia.

Die Nachricht vom feigen Attentat auf den slowakischen Ministerpräsidenten Fico erschüttert mich sehr. Gewalt darf keinen Platz haben in der europäischen Politik. In diesen Stunden sind meine Gedanken bei Robert Fico, den Angehörigen und den Bürgerinnen und Bürgern der Slowakei. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) May 15, 2024

*Noticia en desarrollo