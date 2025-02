Bezos revoluciona el 'The Washington Post': la sección de opinión se centrará en "las libertades personales y el libre mercado"

Publicado por Alejandro Baños Verificado por 26 de febrero, 2025

El magnate Jeff Bezos, propietario del The Washington Post, anunció que a partir de ya la sección de opinión se centrará en "las libertades personales y el libre mercado".

"Les escribo para informarles de un cambio que se avecina en nuestras páginas de opinión. Vamos a escribir todos los días en apoyo y defensa de dos pilares: las libertades personales y el libre mercado. También cubriremos otros temas, por supuesto, pero los puntos de vista opuestos a esos pilares se dejarán para que los publiquen otros", informó Bezos a través de un comunicado publicado en redes sociales.

"Soy de América y para América, y estoy orgulloso de serlo. Nuestro país no llegó aquí por ser típico. Y gran parte del éxito de Estados Unidos ha sido la libertad en el ámbito económico y en todos los demás. La libertad es ética - minimiza la coerción - y práctica - impulsa la creatividad, la invención y la prosperidad", añadió el magnate.

Este nuevo rumbo de uno de los periódicos más leídos del país ha propiciado la marcha del editor de opinión David Shipley, quien tomó la decisión de abandonar su puesto y rechazar la propuesta de Bezos para dirigir la sección, según informó el The Washington Post.

"Le ofrecí a David Shipley, a quien admiro mucho, la oportunidad de dirigir este nuevo capítulo. Le sugerí que si la respuesta no era 'claro que sí', entonces tenía que ser 'no'. Tras considerarlo detenidamente, David decidió dar un paso atrás. Se trata de un cambio importante, no será fácil y requerirá un compromiso del 100%. Buscaremos un nuevo editor de opinión que asuma esta nueva dirección", concluyó Bezos.

La línea editorial del The Washington Post siempre estuvo estrechamente ligada al Partido Demócrata en lo que concierne al ámbito político del país. Sin embargo, antes de las últimas elecciones, comenzaron a verse los primeros indicios de la neutralidad a la que quiere llegar uno de los periódicos más reputados del mundo, como, por ejemplo, negarse a respaldar a alguno de los candidatos.

"La mayoría de la gente cree que los medios de comunicación son parciales. Cualquiera que no lo vea está prestando poca atención a la realidad, y los que luchan contra la realidad pierden. La realidad es una campeona invicta. Sería fácil culpar a otros de nuestra larga y continuada caída en credibilidad (y, por tanto, de nuestro declive en impacto), pero una mentalidad de víctima no ayudará. Quejarse no es una estrategia. Debemos esforzarnos más por controlar lo que podemos controlar para aumentar nuestra credibilidad", dijo Bezos cuando tuvo que argumentar por qué el periódico no respaldaría a Kamala Harris o a Donald Trump.