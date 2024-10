El Washington Post se niega a respaldar a Harris por decisión de Bezos y provoca la furia de editores

Publicado por Virginia Martínez Verificado por 25 de octubre, 2024

En un memorando dirigido al personal, el director ejecutivo del Washington Post, Will Lewis, escribió que “The Washington Post no respaldará a ningún candidato presidencial en esta elección ni en ninguna elección presidencial futura. Estamos volviendo a nuestras raíces de no respaldar a ningún candidato presidencial”. La decisión fue tomada por el propio Jeff Bezos, dueño del periódico.

Esta decisión se toma por primera vez desde 1988, para explicarla, Lewis citó una columna del consejo editorial de 1960 que explicaba la posición del periódico en ese momento de no apoyar a los candidatos presidenciales. Según el directivo, esta postura es coherente con los valores que The Post.

El medio también se anticipó a las críticas de sus seguidores, que descontaban que el famoso periódico respaldaría a Kamala Harris, diciendo que lo más importante para el diario era ayudar a la capacidad de los lectores de tomar sus propias decisiones sobre esta, la más importante de las decisiones estadounidenses: a quién votar como próximo presidente.

Un memorando del editor explica que el periódico está "volviendo a sus raíces" con esta decisión. Lewis concluyó que la tarea como periódico es ser independientes.

Pero las críticas llegaron de todas formas, un ex editor del Post, Marty Baron, escribió que la decisión era cobarde, que la víctima era la democracia y que Donald Trump vería esto como una invitación a intimidar aún más Jeff Bezos, propietario del periódico. Por cierto, a raíz de la decisión, surgieron numerosos comentarios en las redes que aseguraban que en realidad la idea de abstenerse y no apoyar ni a Harris ni a Trump había surgido del propio Bezos.

La sorpresiva determinación del Washington Post se produjo días después de que Los Angeles Times se viera envuelto en una crisis por su decisión de no respaldar a la candidata demócrata en las elecciones de 2024. Esta postura provocó la renuncia de la jefa de editoriales y la incomodidad del personal.

El Washington Post comenzó a respaldar regularmente a candidatos presidenciales en 1976, cuando respaldó a Jimmy Carter. Desde entonces no ha respaldado a ningún candidato republicano y anteriormente se negó a elegir un bando entre George H. W. Bush y Michael Dukakis en 1988.

El respaldo a Kamala Harris ya estaba escrito

Según trascendió, había un borrador con el respaldo a Kamala Harris casi listo, pero fue Bezos quien frenó su publicación y en cambio optó por la neutralidad.

"El personal de la página editorial del Post había redactado un borrador de apoyo a Harris, pero aún no se había publicado, según dos fuentes informadas de la secuencia de los acontecimientos que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a hablar públicamente. La decisión de no publicar el artículo fue tomada por el propietario del Post, el fundador de Amazon Jeff Bezos, según las mismas fuentes", señalaron desde el propio Washington Post.