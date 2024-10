Jeff Bezos revela por qué el Washington Post no apoyará a Harris y Musk lo felicita

The Washington Post no respaldó a un candidato por primera vez desde el 1988 Saul Loeb / AFP

28 de octubre, 2024

Jeff Bezos, CEO de Amazon y dueño del Washington Post, uno de los diarios más importantes de la historia de Estados Unidos, reveló en un artículo de opinión por qué el medio tomó la inesperada decisión de no respaldar a la vicepresidente demócrata Kamala Harris en la carrera presidencial.

Según Bezos, que citó datos de Gallup, hoy por hoy los estadounidenses no confían más en los medios de comunicación, incluso por debajo de instituciones con bajos índices de confianza como el Congreso de los Estados Unidos. Para el multimillonario, esta realidad ineludible desembocó en su decisión de que el Washington Post debe cambiar su forma de hacer periodismo, y el momento es ahora.

“Nuestra profesión es ahora la que menos confianza despierta de todas. Algo de lo que estamos haciendo claramente no está funcionando”, escribió Bezos, antes de explayarse sobre cómo recuperar la confianza del público.

“Debemos ser precisos, y se debe creer que somos precisos. Es un trago amargo, pero estamos fallando en el segundo requisito”, dijo el CEO de Amazon. “La mayoría de la gente cree que los medios de comunicación son parciales. Cualquiera que no lo vea está prestando poca atención a la realidad, y los que luchan contra la realidad pierden. La realidad es una campeona invicta. Sería fácil culpar a otros de nuestra larga y continuada caída en credibilidad (y, por tanto, de nuestro declive en impacto), pero una mentalidad de víctima no ayudará. Quejarse no es una estrategia. Debemos esforzarnos más por controlar lo que podemos controlar para aumentar nuestra credibilidad”.

La columna de opinión de Bezos llega en un momento crítico para el Washington Post, que ha perdido alrededor de 200,000 suscriptores en las últimas horas y ha visto a decenas de sus periodistas renunciar en protesta por la decisión de no respaldar a Harris.

Bezos después explicó que los respaldos de los periódicos en las elecciones en realidad no inclinan la balanza para ningún candidato, sino que, por el contrario, crean la percepción de que los medios no son objetivos y tienen preferencias políticas. Por ello, la decisión de poner fin a la tradición de los respaldos, dijo, es una basada en “principios, y es la correcta”.

Pero luego Bezos admitió que los medios tienen un largo camino por recorrer si quieren recuperar la confianza del público, señalando que diarios importantes como el WaPo o el New York Times han perdido parte de su prestigio y credibilidad porque, en gran medida, ya lucen como medios que solo hablan con la élite y no entienden al estadounidense común.

“Por sí sola, la renuncia a respaldar a candidatos presidenciales no basta para hacernos avanzar mucho en la escala de confianza, pero es un paso significativo en la dirección correcta. Ojalá hubiéramos hecho el cambio antes, en un momento más alejado de las elecciones y de las emociones que las rodearon. Fue una planificación inadecuada, no una estrategia intencionada”, sentenció Bezos.

Sorpresivamente, las palabras de Bezos generaron muchos elogios en redes sociales.

Una de las personas influyentes que felicitó a Bezos fue el magnate Elon Musk, quien publicó un post reconociendo el valor de las palabras del dueño del WaPo.