Empleados del medio LGBT 'PinkNews' acusan al fundador y su marido de conducta sexual inapropiada

Publicado por Santiago Ospital Verificado por 11 de diciembre, 2024

Una treintena de empleados del medio digital británico PinkNews acusaron de conducta sexual inapropiada a su fundador Benjamin Cohen y a su esposo, Anthony James, también director de operaciones del periódico.

De acuerdo con los testimonios recopilados por la BBC, Cohen y James promueven "una cultura de consumo excesivo de alcohol". Varios exempleados denunciaron haber sufrido bullying y acoso sexual, por lo que se sentían incómodos alrededor de Cohen y James.

En un caso, cinco miembros del personal aseguraron que James manoseó y besó a un subalterno que se encontraba "demasiado borracho para mantenerse en pie o hablar" a la salida de un pub londinense. Era "incapaz de dar su consentimiento".

Mientras que uno dijo temer por su empleo -"es el esposo del director general. ¿Qué va a hacer? ¿Perder su trabajo?"-, otro se animó a presentar una queja interna. La BBC asegura que obtuvo copias de la reclamación, pero que no tiene evidencia de que se haya tomado acción alguna.

"Ben estaba muy borracho, hasta el punto de que se cayó de la silla, y luego me preguntó, sin que mis compañeros lo oyeran, si quería volver a su [...] porque Anthony, su marido, no estaba allí", relató otro a la cadena pública. "Me sentí muy incómodo".

En un grupo de chat, varios trabajadores definían a Cohen como "asqueroso". Además, algunos aseguraron que la pareja de jefes discriminaba a las mujeres. A algunas empleadas jóvenes les decían que se prestasen a llevar su bebé en una gestación subrogada.

El Gobierno dice estar "muy preocupados"

Aunque ni Cohen ni James se pronunciaron sobre las acusaciones, fuentes cercanas a ellos negaron la veracidad de los testimonios.

Desde la oficina del primer ministro británico, Keir Starmer, dijeron estar "muy preocupados", según recoge la BBC. La portavoz oficial no hizo alusión específica al caso, pero sostuvo que "todo el mundo debería estar libre" de comportamientos semejantes. Preguntado por sobre si el líder laborista volvería a participar en la gala de los premios del medio, PinkNews Awards, se negó a responder.