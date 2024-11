Conor McGregor fue condenado en Dublín por violación y deberá indemnizar a la víctima con más de $250 mil

Publicado por Sabrina Martin Verificado por 22 de noviembre, 2024

Este viernes, el Tribunal Superior de Dublín condenó al luchador de artes marciales mixtas Conor McGregor por violación y le ordenó pagar una indemnización de más 250.000 dólares a Nikita Hand por daños y perjuicios, tras la acusación presentada por la víctima.

La defensa de Nikita Hand había solicitado una compensación de 1,75 millones de euros para cubrir daños físicos, psicológicos y económicos derivados del incidente. Sin embargo, el tribunal fijó la indemnización en 248.603,60 euros (más de 258.000 dólares), lo que incluye daños generales, especiales y gastos médicos, sin considerar daños ejemplares o agravados.

La decisión fue tomada por un jurado compuesto por ocho mujeres y cuatro hombres, que respaldó la versión de la demandante en el juicio civil y cierra un juicio que se extendió por semanas, durante el cual se analizaron testimonios, pruebas médicas y material de videovigilancia del lugar donde ocurrieron los hechos.

McGregor evita la prisión

Aunque el veredicto fue desfavorable para McGregor, no enfrentará encarcelamiento debido a que el proceso judicial se desarrolló en el ámbito civil y no penal, tras la decisión del director del procesamiento público de Irlanda de no presentar cargos criminales en su contra.

James Lawrence, exonerado de las acusaciones

Por otro lado, James Lawrence, amigo del luchador y también demandado en este caso, fue exonerado de las acusaciones de agresión sexual relacionadas con los mismos hechos.

La voz de la demandante

Tras conocerse la decisión, Hand declaró: "A todas las víctimas de agresión sexual, espero que mi historia les recuerde que tienen voz y que deben seguir luchando por la justicia".

Hand también expresó que el incidente tuvo un impacto profundo en su vida, la de su hija y la de sus seres queridos, pero aseguró sentirse lista para empezar a reconstruir su futuro tras el fallo.

El contexto del caso

La denuncia de Nikita Hand señalaba que McGregor la agredió sexualmente en diciembre de 2018 después de una noche de fiesta que incluyó alcohol y consumo de drogas. Según su testimonio, no recuerda haber tenido relaciones con James Lawrence, el segundo acusado, y calificó parte de los relatos de la defensa como “historias inventadas”.

McGregor, quien asistió al juicio junto a su pareja Dee Devlin y otros familiares, negó las acusaciones y aseguró que las relaciones fueron consensuadas. Durante el proceso, su defensa presentó imágenes de las cámaras de seguridad del hotel que, según ellos, mostraban a Hand en una actitud festiva y sin signos de resistencia.

El jurado también evaluó pruebas médicas presentadas por la parte demandante, que incluían lesiones internas y moratones. Además, un profesional sanitario declaró haber tenido que retirar un tampón con fórceps tras el incidente, lo que reforzó las alegaciones de Hand.