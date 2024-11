Fallece el actor de 'Candyman' Tony Todd a los 69 años

Publicado por Israel Duro Verificado por 9 de noviembre, 2024

El actor Tony Todd, conocido por su participación en películas de terror como Candyman o Destino Final, falleció a los 69 años en su domicilio, según informó su representante. Durante sus más de 40 años de carrera, el intérprete participó en más de 240 películas y series de televisión. Además, era un reconocido actor de doblaje.

Nacido en Washington, D.C., su primera aparición en la gran pantalla fue en 1986 en la película Sleepwalk. Ese mismo año interpretó al Sargento Warren, un adicto a la heroína, en la exitosa película bélica sobre Vietnam Platoon. Durante finales de los 80 y los 90 su rostro fue reconocible en varias de las series más reconocidas del momento, como 21 Jump Street, MacGyver, Matlock, Law & Order, The X-Files, Beverly Hills 90210, Xena: Warrior Princesss, Murder, She Wrote y Star Trek: The Next Generation.

Un mito del cine de Terror

Sus mayores triunfos, sin embargo, llegarían a partir de los 90 gracias al cine de terror. Primero al protagonizar en 1990 el remake de La noche de los muertos vivientes. Pero, sobre todo, será recordado por su papel como el mítico personaje con un garfio por mano que da título a Candyman (1992). Todd volvería a colocarse el gancho en la secuela de 1995 Candyman: Adiós a la carne y 1999, en Candyman: Day of the Dead. Casi 22 años después volvió a la saga, con Candyman, secuela directa de la original de 30 años atrás.

Todd también se dejó ver en otras exitosas sagas de terror, por ejemplo, al dar vida a William Bludworth, dueño de una funeraria en Destino final y sus múltiples secuelas. También aparecía en The Crow, la película tristemente famosa por la muerte de su protagonista, Brandon Lee durante el rodaje.

Reconocido actor de doblaje

Además, Todd fue un notable actor de doblaje, con papeles reconocidos en Transformers, La venganza de los caídos, Zoom en The Flash, Darkseid en el Universo Cinematográfico Animado de DC y Venom en el videojuego Marvel's Spider-Man 2.