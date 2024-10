El precio de los seguros de auto se dispara al mismo tiempo que el número de ilegales con cargos por infracciones de tráfico

Publicado por Israel Duro Verificado por 3 de octubre, 2024

El número de inmigrantes ilegales condenados o que debe afrontar cargos por infracciones al volante se acercó a los 130.000, mientras que el precio de los seguros de auto se disparó un 15% en la primera mitad del año.

Crece el número de ofensas de tráfico de inmigrantes no detenidos por el ICE

Según los datos facilitados por el ICE al representante texano Tony Gonzales, los últimos datos de la agencia indican que hasta 77.074 inmigrantes ilegales que no se encuentran detenidos han sido condenados por este motivo, mientras que 49.269 deben afrontar cargos por algún tipo de infracción de tráfico. A éstos hay que sumar otros 1.090 condenados y 720 acusados que sí han sido detenidos por el ICE.

Además, la agencia reportó que 2.663 personas sin papeles que no se encuentran detenidos fueron condenados por robo de vehículos, y otras 1.189 deben afrontar cargos ante la justicia por esta causa.

Los seguros de auto, un 15% más caros en la primera mitad de 2024

Al mismo tiempo, según un informe de Insurify.com, los precios de los seguros crecieron en un 15% durante la primera mitad del año 2024, cuando la predicción de los expertos era que el coste iba a decrecer en este periodo.

Según un informe de US News recogido por Breitbart, "las tarifas de los seguros de automóvil son más bajas en los estados con baja emigración, como Maine, Idaho y Vermont, y más altas en Florida y Luisiana, según un informe publicado en agosto en USNews.com". El sitio clasificó a Ohio como el cuarto estado más barato, "pero se espera que eso cambie" como consecuencia del aumento de las infracciones tras la llegada masiva de haitianos, algo que el propio gobernador Mike De Wine ha reconocido.

"Una vez más, Haití no es un país en el que mucha gente no conduzca. No hay tantos coches per cápita. Y las personas que conducen en Haití son muy, muy diferentes a las que lo hacen en Estados Unidos... Así que el reto es conseguir que estas personas reciban formación para conducir, de modo que cuando salgan a la carretera sepan que van a estar seguros. Tenemos una ley en Ohio que dice que una vez que cumples 18 años, o si eres mayor de 18 años, puedes obtener una licencia de conducir en el estado - tienes que pasar una prueba, pero no tienes que tener ninguna formación de conducción, que es una especie de gran laguna en nuestra ley. Es un verdadero problema".