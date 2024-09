Una organización ofrece un millón de dólares a 'Queers for Palestine' por celebrar un desfile LGBT en Gaza

Publicado por Verónica Silveri Pazos Verificado por 17 de septiembre, 2024

Una organización que busca exponer la contradicción incoherente de los activistas pro-Palestina que forman parte de la comunidad LGBTQ anunció una oferta de un millón de dólares dirigida a "Queers for Palestine" o cualquier grupo similar que consiga realizar una marcha del orgullo en Gaza o Cisjordania.

Estos grupos -que a menudo protestan juntos- son de los que más se manifiestan en contra de las acciones de autodefensa de Israel y apoyan el brutal ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023. Sin embargo, en la mayoría de los países musulmanes, la homosexualidad es ilegal y reprimida, lo que crea una notable contradicción en esta alianza.

Por ello, Gregory T. Angelo, presidente de la New Tolerance Campaign (NTC) y exlíder de los Log Cabin Republicans -una organización que representa a conservadores LGBT- fue quien hizo pública esta oferta. Angelo explicó que no se trata de una maniobra publicitaria, sino de una forma de despertar conciencia sobre las incoherencias dentro de estos movimientos que parecen ignorar la persecución que los miembros del grupo LGBT enfrenta en territorios como Gaza y Cisjordania.

Los grupos LGBT apoyan a Hamás, los terroristas que penalizan la homosexualidad



Este tipo de comunicados donde los grupos LGBT dicen apoyar a los terroristas de Hamás y ser pro-Palestina ha suscitado polémica, dado que en la mayoría de los países islámicos no sólo se penaliza la homosexualidad, sino que no permite manifestación pública de la homosexualidad. Según Angelo, el propósito de la oferta de un millón de dólares es invitar a la reflexión sobre el contraste y la incoherencia que existe entre lo que defienden estos grupos y las realidades legales y culturales que existen en muchas naciones de mayoría musulmana. Angelo declaró a Fox: